В Тегеране при взрыве в больнице погибли 19 человек

Жертвами взрыва в одной из медицинских клиник на севере Тегерана стали 19 человек. Об этом сообщила пресс-служба Организации скорой помощи Ирана.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва, произошедшего накануне поздно вечером, погибли 13 человек, еще 6 пострадали.

По уточненным данным, ранения получили 9 человек, один из которых в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии. Спасателям, прибывшим на место происшествия, удалось спасти из пожара 20 пациентов и сотрудников больницы.

В качестве предварительной причины ЧП местные власти называют взрыв баллонов с кислородом, который спровоцировал пожар по всему зданию больницы.