ВЦИОМ: Каждый второй россиянин смотрел Парад Победы

Каждый второй россиянин - 61 процент - смотрел 24 июня Парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 59% наших граждан смотрели трансляцию в интернете или по телевизору, 2% присутствовали там лично. Не следили за этим мероприятием 39% опрошенных.

У респондентов Парад Победы вызвал воодушевление (36%), надежду (13%) и симпатию (11%). Больше всего зрителям понравилась военная техника, авиация, проход войск и в целом организация. А каждому десятому понравилось все.

По мнению 66%, не было ничего, что им не понравилось. При этом часть россиян была недовольна небольшим количеством иностранных гостей, а 3% отметили, что проводить такие мероприятия в период пандемии опасно.