Постановление правительства Вологодской области от 30 июня 2020 года № 767 "О продлении режима функционирования "Повышенная готовность" и внесении изменений в некоторые постановления Правительства области"

Правительство области постановляет:

1. Продлить режим функционирования "Повышенная готовность" по 13 июля 2020 года включительно.

2. В целях оформления листков нетрудоспособности для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции в период действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установить сроки начала и окончания режима самоизоляции: с 15 июня по 28 июня 2020 года и с 29 июня по 12 июля 2020 года.

3. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области" следующие изменения:

3.1 в пункте 1 слова и цифры "до 23 часов 59 минут 30 июня 2020 года" заменить словами и цифрами "до 23 часов 59 минут 13 июля 2020 года";

3.2 абзацы третий и четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:

"проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха детей и их оздоровления, за исключением мероприятий, проводимых в соответствии с 2 постановлением Правительства области об особенностях проведения детской оздоровительной кампании в Вологодской области в 2020 году, в том числе:

- мероприятий, проводимых в организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей, в том числе лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;";

3.3 абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

"прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях) и гостиницах, расположенных в курортах областного и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-курортных лагерях круглогодичного действия (за исключением санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия). В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:";

3.4 пункт 81 признать утратившими силу;

3.5 подпункт "б" пункта 12 изложить в следующей редакции:

"б) в подведомственных общеобразовательных учреждениях области, за исключением КОУ ВО "Вечерняя (сменная) школа № 1", КОУ ВО "Вечерняя (сменная) школа № 2", БОУ ВО "Специальное учебно-воспитательное учреждение (закрытого типа)", - организовать проведение в рамках основной образовательной программы по программам среднего общего образования общеобразовательных организаций консультаций по подготовке выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации;";

3.6 пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Департаменту образования области (Е.О. Рябова), Департаменту культуры и туризма области (В.А. Осиповский), департаменту здравоохранения области (С.П. Бутаков) организовать дистанционно прием документов от абитуриентов на образовательные программы среднего профессионального образования на 2020 - 2021 учебный год.";

3.7 в пункте 15:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"в подведомственных общеобразовательных учреждениях организовать проведение в рамках основной образовательной программы по программам среднего общего образования общеобразовательных организаций консультаций по подготовке выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации;";

абзацы шестой, десятый, одиннадцатый признать утратившими силу;

3.8 в пункте 22 слова "Е.В. Меньшиков" заменить словами "Е.А. Климанов";

3.9 в пункт 29 изложить в следующей редакции:

"29. В период действия режима функционирования "Повышенная готовность" Департаменту топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области (Е.М. Мазанова), Департаменту экономического развития области (Е.А. Климанов), Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды области (Д.А. Банников), Департаменту по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области (О.Н. Кислицын), Департаменту сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области (С.Е. Поромонов), Комитету гражданской защиты и социальной безопасности области (А.В. Колычев), Управлению государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (Ю.В. Не-робов), Государственной жилищной инспекции области (В.В. Токарев) обеспечить реализацию исполнения полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.".

4. Внести в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19" следующие изменения:

4.1 пункт 3 дополнить абзацем девятым следующего содержания:

"; организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей, в том числе лагерей, организованных образовательными органиациями, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время";

4.2 пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Обязать проходить обследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 лиц, прибывших (вернувшихся) на территорию области из других субъектов Российской Федерации, в случае появления симптомов инфекционного заболевания.";

4.3 подпункт 12.5 пункта 12 изложить в следующей редакции:

"12.5. Организовать обследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 лиц, указанных в пункте 9 настоящего постановления, согласно требованиям постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 "Об утверждении СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".".

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Действие пункта 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Губернатор области О.А.Кувшинников







