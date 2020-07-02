Абэ призвал следить за ситуацией после новой вспышки COVID-19 в Токио

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указание ускорить анализ ситуации после новой вспышки заражения коронавирусом в Токио. Об этом глава японского правительства рассказал журналистам после встречи с министром по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимурой.

Напомним, что 2 июля в японской столице было зарегистрировано 107 случаев заболевания - пиковое значение за последние два месяца. В общей сложности в мегаполисе выявлено около 6,4 тысяч инфицированных.

Губернатор Токио Юрико Коикэ после получения тревожной статистики провела экстренную пресс-конференцию. С учетом изменений в эпидемиологической обстановке в городе она призвала жителей Токио воздержаться от посещения оживленных мест в ночное время. Как отмечают специалисты, в последние дни рост числа зараженных наблюдается в основном среди клиентов увеселительных заведений. Как правило, это социально активные люди в возрасте от 20 до 40 лет.

Впрочем, японские власти пока не собираются повторно вводить режим ЧП на территории страны, хотя и не исключают такой возможности в будущем.