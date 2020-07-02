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02.07.2020 08:49
Рубрика: В мире

В Токио резко выросло число заболевших коронавирусом

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Токио зафиксирован очередной скачок заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных в мегаполисе составляет около 6,4 тысяч человек. Местные специалисты второго июля зарегистрировали в столице более 100 человек с положительными пробами на COVID-19, передает телерадиокомпания NHK. Данный показатель стал самым высоким за последние два месяца.

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
В Японии отказались от идеи тотального тестирования граждан на COVID-19

Вместе с тем японские власти пока не планируют объявлять режим ЧП в стране на фоне распространения инфекции. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Впрочем, правительство страны распорядилось создать в трех международных аэропортах - Нарита, Ханэда и Кансай - центры проведения PCR-тестирования на COVID-19. Указанная мера направлена на снижение рисков завоза инфекции на территорию Японии из-за рубежа.

Напомним, что с первого июля после четырехмесячного перерыва возобновил работу токийский парк развлечений Disneyland. Посетителей запускали на территорию комплекса только при наличии гигиенических масок и после проверки температуры тела. В очередях к аттракционам от людей требовалось соблюдение социальной дистанции.

В мире В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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