В Токио резко выросло число заболевших коронавирусом

В Токио зафиксирован очередной скачок заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных в мегаполисе составляет около 6,4 тысяч человек. Местные специалисты второго июля зарегистрировали в столице более 100 человек с положительными пробами на COVID-19, передает телерадиокомпания NHK. Данный показатель стал самым высоким за последние два месяца.

Вместе с тем японские власти пока не планируют объявлять режим ЧП в стране на фоне распространения инфекции. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Впрочем, правительство страны распорядилось создать в трех международных аэропортах - Нарита, Ханэда и Кансай - центры проведения PCR-тестирования на COVID-19. Указанная мера направлена на снижение рисков завоза инфекции на территорию Японии из-за рубежа.

Напомним, что с первого июля после четырехмесячного перерыва возобновил работу токийский парк развлечений Disneyland. Посетителей запускали на территорию комплекса только при наличии гигиенических масок и после проверки температуры тела. В очередях к аттракционам от людей требовалось соблюдение социальной дистанции.