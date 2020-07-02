Биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд

Третий раз за неделю оптовая цена на автомобильный бензин марки "Премиум-95" (Аи-95) обновляет рекорд на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость бензина составила 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше, чем на предыдущих торгах, сообщает ТАСС. В июне стоимость Аи-95 несколько раз обновила рекорд, зафиксированный в 2018 году - 56,08 тыс. рублей за тонну.

Также выросли в цене Аи-92 (+ 0,71% до 50,94 тыс. рублей за тонну) и дизельное топливо (+1,2% до 49 тыс. рублей).