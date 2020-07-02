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02.07.2020 15:34
Рубрика: В мире

Болтон допустил выход США из НАТО и альянса с Японией

Текст: Александр Ленин (Токио)
Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок может принять решение о выходе Вашингтона из НАТО и других военно-политических альянсов, в том числе с Японией. Об этом в интервью газете "Асахи симбун" рассказал экс-помощник главы американского государства по национальной безопасности Джон Болтон.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

"На самом деле существует такая возможность", - подчеркнул он. Экс-представитель администрации Белого дома призвал обратить внимание на угрозы американского президента о сокращении или выводе военных объектов с территории Японии, если Токио не пойдет на существенное увеличение расходов по содержанию баз США. С точки зрения Болтона, это не просто слова.

Фото: AP
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В беседе с журналистами японского издания экс-помощник президента США подверг критике подход Дональда Трампа к выстраиванию отношений с партнерами. По его мнению, внешняя политика Вашингтона должна базироваться на доверительных отношениях с союзниками, а не на проблеме финансовых расчетов.

Напомним, что накануне вышла в свет нашумевшая книга Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Произведение приоткрывает завесу политики и логики принятия решений командой Дональда Трампа.

Болтон в своем труде, в частности, рассказывает, что в июле прошлого года перед поездкой в Токио он получил инструкции от американского президента потребовать от Японии увеличения расходов на содержание американских баз сразу в четыре раза - до 8 млрд долларов в год. В противном случае Трамп пригрозил вывести войска с территории островного государства.

Примечательно, что в конце марта 2021 года истекает срок действия соглашения, которое определяет разделение между Вашингтоном и Токио расходов на американские военные базы. Не исключено, что в самое ближайшее время администрация США снова напомнит Японии о своих финансовых требованиях.

В мире США В мире Восточная Азия Япония Международные организации НАТО Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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