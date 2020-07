Болтон допустил выход США из НАТО и альянса с Японией

"На самом деле существует такая возможность", - подчеркнул он. Экс-представитель администрации Белого дома призвал обратить внимание на угрозы американского президента о сокращении или выводе военных объектов с территории Японии, если Токио не пойдет на существенное увеличение расходов по содержанию баз США. С точки зрения Болтона, это не просто слова.

В беседе с журналистами японского издания экс-помощник президента США подверг критике подход Дональда Трампа к выстраиванию отношений с партнерами. По его мнению, внешняя политика Вашингтона должна базироваться на доверительных отношениях с союзниками, а не на проблеме финансовых расчетов.

Напомним, что накануне вышла в свет нашумевшая книга Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Произведение приоткрывает завесу политики и логики принятия решений командой Дональда Трампа.

Болтон в своем труде, в частности, рассказывает, что в июле прошлого года перед поездкой в Токио он получил инструкции от американского президента потребовать от Японии увеличения расходов на содержание американских баз сразу в четыре раза - до 8 млрд долларов в год. В противном случае Трамп пригрозил вывести войска с территории островного государства.

Примечательно, что в конце марта 2021 года истекает срок действия соглашения, которое определяет разделение между Вашингтоном и Токио расходов на американские военные базы. Не исключено, что в самое ближайшее время администрация США снова напомнит Японии о своих финансовых требованиях.