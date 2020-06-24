Болтон заявил, что в работе над книгой ему помогла "хорошая память"

Джон Болтон задумал написать книгу "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" еще будучи помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News Channel.

Болтону был задан вопрос о том, каким образом он воспроизвел в своей книге цитаты официальных лиц, не пользуясь записями, которые обязан был уничтожить после отставки. "Я наделен достаточно хорошей памятью", - заявил экс-помощник. По его словам, память помогла ему написать и другую книгу - о работе в администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, пишет ТАСС.

Болтон настаивает, что его записи с заседаний в Белом доме были сожжены вместе с остальными документами, подлежащими уничтожению. "Я не забирал с собой ничего", - заверил он. Однако министр финансов США Стивен Мнучин уже высказал подозрение, что Болтон мог не отдать все записи, сделанные во время секретных заседаний, и воспользоваться ими при работе над мемуарами.

Трам уверен, что его экс-помощник должен понести серьезную ответственность за публикацию книги, в которой содержатся сведения, представляющие государственную тайну. Белый дом также намерен добиться того, чтобы Болтон не смог получать доход от продажи своей книги.