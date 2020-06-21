Власти США намерены лишить Болтона доходов от скандальной книги

Власти Соединенных Штатов намерены добиться того, чтобы экс-помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не смог получать доход от продажи своей книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, отметив, что в мемуарах содержатся сведения, представляющие государственную тайну. "Правительство намерено сделать так, чтобы он не получил прибыли от своего позорного решения поставить свою жажду денег и внимания выше обязательств охранять национальную безопасность", - цитирует ТАСС Макинэни.

Она также подчеркнула, что суд не стал блокировать публикацию книги лишь по той причине, что экземпляры рукописи уже успели распространиться, и запрет стал бы запоздалым шагом. При этом суд признал, что Болтон "поставил под удар национальную безопасность США".

Ранее Трамп заявил, что его бывший помощник должен понести серьезную ответственность за публикацию мемуаров, в которых содержатся сведения, представляющие гостайну. "Болтон нарушил закон, публикуя секретную информацию. Он должен заплатить очень высокую цену за это, как и другие, кто делал это до него. Нельзя допустить, чтобы это повторилось снова", - написал американский лидер в Twitter.

Мемуары Болтона должны были выйти в свет еще в марте. Однако публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Генпрокурор Уильям Барр назвал беспрецедентным тот факт, что подобную книгу планируется издать при действующем президенте.