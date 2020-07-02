Михаил Черников: В Правилах дорожного движения прописаны обязанности и пешеходов, и водителей. Остается добиться их обязательного выполнения. Это задача и наша, и образовательных организаций, и СМИ. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Как сказались карантинные меры на аварийности? Чем грозит выход из пандемии? И какие новации ждут автовладельцев в ближайшее время? Обо всем этом в интервью "Российской газете" рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Михаил Юрьевич, регионы постепенно снимают ограничительные меры. Как изменилось состояние аварийности, пока они действовали? Какие, на ваш взгляд, опасности для участников дорожного движения могут в связи с этим возникнуть? Не вырастет ли аварийность, когда за руль садятся те, кто во время карантина машиной не пользовался?

Михаил Черников: Ограничения в передвижении, в том числе на автомобильном транспорте, вызванные эпидемиологической обстановкой, конечно, отразились и на количестве ДТП. За этот период зарегистрировано снижение основных показателей аварийности. В марте снизилось количество ДТП на 5 процентов и составило 10 031. Число погибших снизилось на 2,8 процента. Всего погиб 951 человек. В апреле количество ДТП снизилось уже на 41,4 процента. Всего произошло 6465 ДТП. А число погибших снизилось на 20,3 процента. Всего погибли 798 человек. В мае число ДТП снизилось на 29,4 процента и составило 9371. Число погибших снизилось на 15,6 процента (1075 человек).

По итогам 5 месяцев уменьшилось количество происшествий с участием водителей в состоянии опьянения на 9,6 процента (4504).

Но такое снижение аварийности связано именно с ограничениями в передвижении. Снятие ограничительных мер, наступление летнего курортного и каникулярного сезона, несомненно, отразится на восстановлении трафика. Сейчас ситуация нестабильна. В разные дни отмечается то снижение аварийности на 50%, то всплеск на 30%. Но то, что водители отвыкли от привычного ритма, очевидно, и это требует от них более аккуратного поведения на дороге.

В разные дни отмечается то снижение аварийности на 50%, то всплеск на 30%. Водители отвыкли от обычного ритма

С нашей стороны будут приняты все меры, чтобы сложившуюся динамику снижения аварийности удержать. Ведь уже который год подряд в рамках сначала федеральной программы по безопасности дорожного движения, а теперь национального проекта "Безопасные и качественные дороги" нам удается снижать аварийность и количество жертв ДТП.

Встречка особого внимания

Недавно на российских дорогах произошли резонансные ДТП, которые вызвали бурное обсуждение в обществе, в частности о том, что однозначно необходимо разделять потоки встречных направлений. Что вы думаете по этому поводу?

Михаил Черников: Причины ДТП, связанные с выездом на встречную полосу, разные. Но все эти ДТП объединены одним свойством - у них самая высокая тяжесть последствий. Не раскрою большого секрета: наибольшее количество встречных ДТП происходят при обгонах и, что примечательно, в местах, где эти обгоны разрешены.

В этой связи нами инициированы мероприятия по исследованию условий для обгона, внесения изменений в проекты организации движения, усилен контроль за соблюдением максимально разрешенной скорости на них. Но самым эффективным способом предупреждения таких ДТП, конечно же, является физическое разделение встречных потоков. Я имею в виду, возможность в соответствии с требованиями нормативов выполнять работы по строительству разделительных полос или установке осевых ограждений на существующих дорогах. Даже установка по осевой на опасных поворотах простых пластиковых сигнальных столбиков дает свой эффект.

Кроме того, мы проанализировали действующие строительные нормы и подготовили соответствующие предложения по внесению изменений в некоторые нормативные акты и документы по стандартизации, расширяющие возможности для установки осевых ограждений, которые направили в Минтранс России.

Госавтоинспекцию планируется наделить полномочиями по согласованию проектов схем организации дорожного движения. Насколько это поможет в наведении порядка на дорогах?

Михаил Черников: Мы постоянно анализируем нарушения требований безопасности при содержании автомобильных дорог. К сожалению, значительная часть нарушений спровоцирована ошибками на стадии разработки проектов организации дорожного движения, что влечет за собой риски ДТП по дорожным условиям.

Если бы Госавтоинспекция принимала участие в разработке проектов и схем организации дорожного движения на стадии проектирования, можно было бы предупредить ошибки, учесть особенности реального дорожного движения.

Ранее Госавтоинспекцией во взаимодействии с Росавтодором опробовано на практике участие территориальных органов МВД России в рассмотрении проектов схем организации дорожного движения.

Участие Госавтоинспекции в рассмотрении проектов и схем организации дорожного движения на федеральных дорогах позволило сократить на 18 процентов число ДТП в местах производства дорожных работ и на участках, введенных в эксплуатацию.

Необходимо отметить, что практика согласования проектов организации дорожного движения с Госавтоинспекцией существовала и ранее до 2011 года. Полагаем, что возвращение Госавтоинспекции к этим полномочиям позволит минимизировать ошибки при установке дорожных знаков, сделать движение на дорогах более комфортным и безопасным.

Пьяных - от руля

В последнее время делается ставка на выявление нарушений в автоматическом режиме, но пьяных водителей ни одна камера не выявит. Какие еще инструменты могут использоваться в борьбе с ними?

Михаил Черников: На профилактику управления транспортными средствами в состоянии опьянения задействованы значительные силы ДПС. Мы широко практикуем такую форму работы, как массовые проверки водителей на состояние опьянения с привлечением других полицейских подразделений, медицинских работников, общественности. Наибольший эффект от таких профилактических мероприятий достигается в тех случаях, когда процесс их проведения и результаты широко освещаются средствами массовой информации.

Проблему нетрезвых водителей необходимо решать комплексно. Так, в регионах проводится широкая информационно-пропагандистская работа, призывающая граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о таких фактах. Многие общественные организации и социально активные граждане, осознавая свою гражданскую ответственность, инициативно присоединяются к этой работе.

Одним из ключевых условий для преодоления сложившейся ситуации является формирование в обществе атмосферы нетерпимости к нетрезвому вождению, а также поддержка широкой общественности в противодействии подобным правонарушениям.

Действительно, тяжесть последствий происшествий с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения (17,2 погибших на 100 пострадавших), более чем в два раза превышает аналогичный показатель по другим ДТП (7,8).

По данным прошлого года, сотрудниками ДПС было задержано 29,6 тысячи водителей с признаками опьянения, информация о которых поступила от населения.

Сейчас мы работаем над законодательным закреплением внедрения индикаторных средств проверки на состояние опьянения, которые позволят кратно увеличить производительность проверок и повысить их объективность.

Пешеходов надо любить

Какие меры необходимо предпринять, чтобы обеспечить безопасность пешеходов как одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения?

Михаил Черников: В двух третях наездов на пешеходов усматривается вина водителей. Для обеспечения безопасности пешеходов необходимо в первую очередь воздействовать на их поведение. В то же время и сам пешеход не должен выходить на дорогу, не убедившись в безопасности. В Правилах дорожного движения исчерпывающе прописаны обязанности и тех, и других. Остается только добиться осознанного их выполнения. Это задача и наша, и образовательных организаций, и СМИ. Так, сейчас стартовала социальная кампания "Внимание на дорогу", в рамках которой выпущен в том числе новый ролик. В рамках кампании мы будем показывать гражданам основные риски попадания в ДТП, а также опасность отвлечения от дороги.

Но самые эффективные меры все-таки инженерные: обеспечение видимости на пешеходных переходах, исключение преград, переломов в плане и профилях дороги, ограничивающих эту видимость. В ночное время играет особую роль наличие искусственного освещения. Также мы приветствуем оптимизацию скорости на подъездах к пешеходным переходам и применение на нерегулируемых пешеходных переходах искусственных неровностей. Самым положительным образом на безопасности сказывается наличие тротуаров и велопешеходных дорожек.

Конечно же, полностью исключить возможность наезда на пешеходов позволят разноуровневые пешеходные переходы. Их строительство будет осуществляться в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как вы контролируете это обустройство дорог?

Михаил Черников: Мы уделяем особое внимание эксплуатационному состоянию автодорог по условиям обеспечения безопасности движения. За нарушение соответствующих правил должностные и юридические лица, ответственные за состояние дороги, по материалам Госавтоинспекции привлекаются судами к административной ответственности.

В прошлом году сотрудниками ДПС было задержано 29,6 тысячи водителей с признаками опьянения, информация о которых поступила от населения

В целях усиления и повышения качества надзорной деятельности в настоящее время в подразделения Госавтоинспекции поставлены приборы для измерения световозвращающих характеристик дорожных знаков. В текущем году планируется поставить приборы для измерения световозвращающих характеристик дорожной разметки.

Тяжело в учении

Прием экзаменов по-новому перенесли на 1 апреля. Как вы считаете, сложнее будет их сдавать? Каково качество подготовки кандидатов в водители сейчас?

Михаил Черников: Изменится порядок проведения практических экзаменов. У кандидатов в водители будут проверяться навыки только в условиях реальной дорожной обстановки. Экзамен по первоначальным навыкам управления на площадке исключается, одновременно с этим практический экзамен в условиях дорожного движения дополняется проверкой основных навыков.

Исключается проведение экзаменов на заранее определенных маршрутах. Экзаменационные маршруты будут выбираться из перечня дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены, что позволит исключить возможность их заучивания кандидатами в водители.

Смещение акцента проверки имеющихся у кандидата в водители навыков управления транспортным средством при проведении практического экзамена с территорий закрытых площадок в условия дорожного движения, исключение обязательности проведения практического экзамена на заранее определенных экзаменационных маршрутах позволят определять степень подготовленности кандидата в водители к управлению транспортом именно в условиях реальной, постоянно меняющейся дорожной обстановки.

Эти нововведения, по нашему мнению, будут способствовать сокращению аварийности с участием начинающих водителей со стажем управления транспортными средствами до двух лет и соответственно достижению установленных стратегическими проектами показателей социального риска.

Чтобы решить проблему безопасности на дорогах, необходимо изыскивать новые, неординарные способы. Фото: РИА Новости

Станем осмотрительнее

Госавтоинспекция с 1 марта 2021 года будет участвовать в проведении техосмотра автобусов. Как отразится на качестве техосмотра присутствие ваших сотрудников? Каким образом планируете выявлять недобросовестных операторов техосмотра?

Михаил Черников: За пять месяцев 2020 года снизилось количество ДТП по вине водителей автобусов на 39,2 процента. Всего их произошло 1286. Также снизилось число погибших в них людей на 41,9 процента. Всего погибли 50 человек.

Состояние транспортных средств, задействованных в перевозке пассажиров, должно быть под особым контролем, потому что в случае ДТП страдают и гибнут сразу несколько десятков человек. Нередко выявляются несогласованные изменения в конструкции, владельцы автобусов ставят дополнительные сиденья, столы, телевизоры, организуют лежачие места для "комфортных" междугородних перевозок, при этом экономят на замене шин и содержании транспортного средства. После череды крупных ДТП с автобусами и было принято решение передать контроль в Госавтоинспекцию.

Для того чтобы проверить автобус, его владелец должен будет заранее записаться на диагностику - сделать это можно в любом регионе независимо от места регистрации владельца и транспортного средства. Не ранее чем за пять дней до дня проведения техосмотра назначается проверка: данная норма введена в целях упорядочения процедуры ТО, а также предоставления возможности владельцам автобусов выбирать время его прохождения.

После того как эксперт осмотрит автобус и сформирует электронную диагностическую карту, инспектор проверит результаты осмотра и соответствие самого автобуса данным в СТС, ПТС и государственном реестре транспортных средств. Если все в порядке, сотрудник Госавтоинспекции вносит в карту заключение о соответствии автобуса требованиям безопасности, подтверждая возможность выезда на дорогу. Документ удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью. Для выполнения новых функций Госавтоинспекция планирует увеличить число сотрудников, задействованных в техосмотре, - штатное расписание уже пересматривается.

При этом операторы ТО поддерживают контроль Госавтоинспекции за их работой. Это позволит исключить случаи, когда диагностическими картами торгуют непонятные фирмы. Тем более что инспекторы будут приезжать на проверку только в аккредитованные компании.

Но на Госавтоинспекцию ложится и новая функция контроля за работой всех операторов, вплоть до контрольной закупки диагностических карт…

Михаил Черников: Инспекторы будут проводить внеплановые документарные и выездные проверки, контрольные закупки, а также "мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований". Сотрудники Госавтоинспекции будут вправе беспрепятственно, при предъявлении служебного удостоверения и копии приказа о проведении выездной проверки, получать доступ к зданию, оборудованию, средствам измерения и документам в пунктах ТО. Это установлено постановлением правительства, которое вступит в силу 1 марта 2021 года. Цель таких визитов - проверить корректность соблюдения правил техосмотра. В течение трех дней после проверки Госавтоинспекция направит информацию о выявленных нарушениях в РСА. При первом нарушении союз может временно приостановить аккредитацию оператора, при двух и больше - лишить ее навсегда. Если же нарушение произошло из-за действий страхового союза, то материалы направляются уже в Банк России. К примеру, эксперт Госавтоинспекции мог обнаружить, что оператор не выполнил условий для аккредитации, но по какой-то причине все равно был аккредитован. Такие факты и станут предметом проверки Центробанка.

Впервые вводится процедура аннулирования диагностических карт в случаях, если машина не проверялась или были выявлены нарушения требования безопасности. Об аннулировании карты Госавтоинспекция будет информировать страховщика, заключившего договор ОСАГО с автовладельцем. Однако страховщик в одностороннем порядке расторгнуть договор не сможет. Но в случае ДТП по вине водителя с аннулированным техосмотром компания взыщет с него в порядке регресса выплаченную пострадавшему страховку.

До 16 и старше

В этом году в России изменились правила регистрации транспортных средств. Нововведения затрагивают процедуру присвоения госномеров и вводят запрет регистрации автомобилей на детей. Почему для Госавтоинспекции так важно было подготовить и добиться вступления в силу этого закона?

Михаил Черников: В качестве наиболее значимых моментов, которые нашли свое отражение в законе на основании наших инициатив, хотел бы отметить закрепление возможности регистрации транспортных средств, принадлежащих несовершеннолетним лицам до 16 лет, исключительно за их законными представителями. Не секрет, что до введения данной нормы не вполне законопослушные граждане, пользуясь существующим административным законодательством, не предусматривающим возможность привлечения к ответственности лиц, не достигших указанного возраста, практиковали регистрацию автомобилей на них. Это позволяло им избегать штрафов, вынесенных с помощью автоматической фиксации правонарушений. Что влекло к нарушению принципа неотвратимости наказания за нарушения и создавало иллюзию вседозволенности на дороге.

Стало сложнее поставить на учет машину по доверенности. С чем это связано?

Михаил Черников: По нашей инициативе включены нормы, предусматривающие проведение регистрационных действий с участием представителя владельца исключительно на основании нотариально заверенных полномочий либо при предъявлении, одновременно с оформленной в простой письменной форме доверенностью, и паспорта владельца. Это позволяет более полно защитить права добросовестных автовладельцев, минимизировав потенциальные риски мошеннических действий с транспортными средствами. Ведь простую рукописную доверенность может написать кто угодно. А доверить кому-то свой паспорт для регистрационных действий уже сложнее.

Ловушка для воров

Изначально предполагалось, что ГИБДД будет только присваивать номера. А изготавливать знаки будут специализированные организации. Но потом приняли решение выдавать знаки по месту регистрации. Почему?

Михаил Черников: Проведенный перед вступлением в силу закона "О регистрации транспортных средств" анализ обеспеченности населенных пунктов нашей страны точками по изготовлению государственных регистрационных знаков показал, что только не более чем в 15-20 процентах муниципальных образований есть соответствующие условия. В связи с этим и было предложено сохранить возможность получения знаков и в подразделениях ГИБДД.

По данным постоянно проводимого нами мониторинга, можно отметить, что возможностью лишь присвоения номеров, без фактической выдачи пластин государственных регистрационных знаков, воспользовались более 500 тысяч автовладельцев. В связи с этим в перспективе при увеличении количества организаций - изготовителей регистрационных знаков следует рассмотреть и вопрос о прекращении их выдачи непосредственно в наших подразделениях.

Предполагалась возможность регистрации машин прямо у дилеров. Но с этим возникли проблемы. Дилеры оказались не готовы к этой услуге?

Михаил Черников: Для создания максимально комфортных условий автовладельцам было предложено предоставить право участия в регистрации нового транспорта торгующим организациям при выполнении ими ряда условий. А именно наличия у них специально подготовленного персонала как для осмотра транспортных средств, так и для подготовки необходимых для этого документов, а также установления ответственности за реализацию данных полномочий. Сейчас заинтересованность в данной работе проявили уже более 150 организаций, а с их участием осуществлена регистрация более 500 автомобилей. Незначительное количество обусловлено тем, что с учетом разрешительных процедур к практической деятельности они приступили лишь в марте, а потом их деятельность была приостановлена в рамках карантинных мероприятий.

Введена так называемая полицейская маркировка. Зачем она нужна?

Михаил Черников: Введение института "дополнительной маркировки" транспортных средств облегчит жизнь автовладельцам. Не секрет, что после кражи транспортных средств и последующего изменения маркировочных данных их законные владельцы зачастую не имели возможности их эксплуатировать, так как они не могли быть однозначно идентифицированы. В такой ситуации оказывались и владельцы автомобилей, маркировка которых была повреждена вследствие ДТП или воздействия коррозии.

Сейчас создан реальный механизм допуска таких автомобилей к участию в дорожном движении путем нанесения такой дополнительной маркировки. В качестве нее выступает присвоенный при изготовлении транспортного средства идентификационный номер такого автомобиля, который установлен по результатам проведенных процессуальных действий, включая и проведение соответствующих экспертиз. Региональными подразделениями Госавтоинспекции с начала года обеспечено рассмотрение и выдача более 400 разрешений на внесение изменений в регистрационные данные транспортных средств, связанных с нанесением дополнительной маркировки.

Таким образом, считаем, что реализация положений данного закона способствует повышению качества и доступности оказываемых государственных услуг населению, защите законных интересов граждан, а также совершенствованию системы регистрации транспортных средств.

Сотрудники ГИБДД будут вправе беспрепятственно, при предъявлении приказа о проверке, получать доступ к оборудованию и документации в пунктах ТО

Совершенствование нормативной правовой базы в области безопасности дорожного движения будет продолжаться и дальше. Новые меры коснутся пассажирских перевозок, механизмов лицензирования, контроля за техническим состоянием транспорта. Также будет продолжена работа по привлечению общества к формированию государственной политики в области дорожной безопасности страны.

Редакция "Российской газеты" поздравляет всех сотрудников Госавтоинспекции с днем образования этой службы, которой сегодня исполнилось 84 года.

Ключевой вопрос

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется второй год. Есть какие-нибудь предварительные итоги?

Михаил Черников: По итогам прошлого года была выполнена задача по снижению смертности на дорогах и достигнут показатель 11,6 погибших на 100 тысяч населения. При этом по сравнению с 2018 годом были сохранены более 1300 человеческих жизней. Напомню, что к 2030 году обозначено стремление к нулевой смертности на дорогах.

В рамках национального проекта в территориальные подразделения ГИБДД поставлено более 4,7 тысячи патрульных автомобилей, 5 тысяч медицинских укладок для оказания сотрудниками полиции первой помощи пострадавшим в ДТП. Это не просто автомобильная аптечка, это то, что позволит поддержать пострадавшего до прибытия "скорой помощи". И для того чтобы пользоваться этим инструментом, инспекторы проходят дополнительное обучение. Так что все они способны оказать первую помощь. Далее - дело за медицинской помощью.

Также приобретено более 4 тысяч технических средств измерений, предназначенных для контроля за безопасностью транспорта и дорог.

Все это положительно сказалось на результатах федерального проекта "Безопасность дорожного движения".

В ближайшее время будут продолжены социальные кампании, направленные на привлечение внимания к основным факторам риска на дороге.

В этом году также планируется закупить 3644 патрульных автомобиля, 3818 технических средств контроля за состоянием автомобильных дорог и транспортных средств.