Чернокожего актера затравили за скепсис в отношении Black Lives Matter

Продолжается скандал вокруг чернокожего актера Терри Крюса, позволившего себе не поддержать фанатично движение Black Lives Matter - ("Жизни черных важны").

Напомним. Чуть ранее Крюс, известный по ситкому "Бруклин 9-9", дримтим-боевикам "Неудержимые" и известной рекламе дезодоранта заявил, что победа черных над белыми создаст очередной перекос - превосходство черных, тогда как истина - в равенстве. Поскольку "мы все в одной лодке".

Замечание Терри понравилось не всем. Но актер продолжает гнуть свое.

If you are a child of God, you are my brother and sister. I have family of every race, creed and ideology.



We must ensure #blacklivesmatter doesn’t morph into #blacklivesbetter — terry crews (@terrycrews) June 30, 2020

"Если ты дитя Божье, то ты мой брат или сестра. И в моей семье есть все расы, веры и идеологии. И мы должны сделать так, чтобы движение "Жизни черных важна" не вырождалось в "Жизнь черных важнее" (Black Lives Better)", - написал Терри в своем новом твите.

После чего в комментариях предсказуемо разросся массированный диспут с обвинениями актера в предательстве расы черных, расистскими шуточками и вопросами, а с чего бы это прощать вдруг белым продолжавшееся веками угнетение черных, на крови и поту которых выстроено процветание США.

Наиболее непримиримые тут же заклеймили Крюса как продолжающего пресмыкаться перед белыми и поэтому "совершенно бесполезного" для своей расы элемента. И теперь издеваются над ним с помощью мемов.

Look at what he attracts in support. pic.twitter.com/0vOjQkC4Sl — Natalie Whittingham Burrell (@natlawyerchic) July 1, 2020

В то же время некоторые юзеры благодарят актера за его мнение, развертывая в комментариях свои конспирологические теории.

Ранее Крюс пожаловался что его гомосексуально домогались.