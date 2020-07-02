Чернокожего актера затравили за скепсис в отношении Black Lives Matter

Продолжается скандал вокруг чернокожего актера Терри Крюса, позволившего себе не поддержать фанатично движение Black Lives Matter - ("Жизни черных важны").
Напомним. Чуть ранее Крюс, известный по ситкому "Бруклин 9-9", дримтим-боевикам "Неудержимые" и известной рекламе дезодоранта заявил, что победа черных над белыми создаст очередной перекос - превосходство черных, тогда как истина - в равенстве. Поскольку "мы все в одной лодке".
Замечание Терри понравилось не всем. Но актер продолжает гнуть свое.
If you are a child of God, you are my brother and sister. I have family of every race, creed and ideology.— terry crews (@terrycrews) June 30, 2020
We must ensure #blacklivesmatter doesn’t morph into #blacklivesbetter
"Если ты дитя Божье, то ты мой брат или сестра. И в моей семье есть все расы, веры и идеологии. И мы должны сделать так, чтобы движение "Жизни черных важна" не вырождалось в "Жизнь черных важнее" (Black Lives Better)", - написал Терри в своем новом твите.
После чего в комментариях предсказуемо разросся массированный диспут с обвинениями актера в предательстве расы черных, расистскими шуточками и вопросами, а с чего бы это прощать вдруг белым продолжавшееся веками угнетение черных, на крови и поту которых выстроено процветание США.
Наиболее непримиримые тут же заклеймили Крюса как продолжающего пресмыкаться перед белыми и поэтому "совершенно бесполезного" для своей расы элемента. И теперь издеваются над ним с помощью мемов.
Look at what he attracts in support. pic.twitter.com/0vOjQkC4Sl— Natalie Whittingham Burrell (@natlawyerchic) July 1, 2020
В то же время некоторые юзеры благодарят актера за его мнение, развертывая в комментариях свои конспирологические теории.
Ранее Крюс пожаловался что его гомосексуально домогались.