ЦИК Беларуси получил документы на регистрацию Лукашенко

Центризбирком Беларуси подтвердил в четверг, что получил пакет документов на регистрацию действующего президента Александра Лукашенко кандидатом на высший государственный пост в рамках проходящей избирательной кампании.

"Пакет документов на регистрацию Александра Лукашенко кандидатом в президенты принят Центризбиркомом", - заявил 2 июля представитель комиссии, уточнив, что документы предоставил глава инициативной группы главы государства - руководитель Федерации профсоюзов РБ Михаил Орда.

Таким образом, констатируют аналитики, действующий глава государства стал седьмым и последним политиком из оставшихся в нынешней избирательной гонке, подавшим документы в ЦИК. Ранее документы были приняты от экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало, бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который находится под стражей в рамках уголовного дела, бывшего депутата нижней палаты парламента Беларуси Анны Канопацкой, сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева, председателя социал-демократической партии "Грамады" Сергея Черечня и безработной Светланы Тихановской.

Заседание ЦИК, на котором будут приниматься решения о регистрации, намечено на 14 июля, уточняют новостные порталы. Кстати, комиссия, помимо поданных документов и достоверных подписей граждан, будет учитывать факты нарушения избирательного законодательства в период сбора подписей, если таковые будут выявлены.

Чуть ранее ЦИК обнародовал сведения о количестве достоверных подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, сбор которых проходил в республике с 21 мая по 19 июня. Как уже информировал "СОЮЗ", кандидатам на высший государственный пост в стране нужно было заручиться поддержкой не менее 100 тысяч совершеннолетних граждан Беларуси, обладающих избирательным правом.

В итоге избирательная комиссия подтвердила у Виктора Бабарико 165 744 подписей, у Андрея Дмитриева - 106 841, у Анны Канопацкой - 146 588, Александра Лукашенко - 1 939 572. У Светланы Тихановской подтверждено 104 757 подписей, у Валерия Цепкало - 75 249, а у Сергея Черечня - 143 109. Достоверность подписей, уточняет БЕЛТА, избиркомы проверяли в десятидневный срок после сдачи подписных листов.

Как уже сообщалось, по календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа, а итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.