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02.07.2020 01:00
Рубрика: Власть

ЦИК обработал 90% протоколов голосования по поправкам в Конституцию

Поправки в Конституцию РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,93% проголосовавших. Об этом говорится на сайте ЦИК по итогам обработки 90% протоколов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре комиссии, против поправок к конституции выступили 21,27% проголосовавших.

Общая явка, по последним данным, составила 65%.

Как сообщил первый замминистра Александр Горовой, серьезных нарушений, которые бы могли повлиять на итоги голосования, органами внутренних дел зафиксировано не было.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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