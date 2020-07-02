ЦИК обработал 90% протоколов голосования по поправкам в Конституцию

Поправки в Конституцию РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,93% проголосовавших. Об этом говорится на сайте ЦИК по итогам обработки 90% протоколов.
Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре комиссии, против поправок к конституции выступили 21,27% проголосовавших.
Общая явка, по последним данным, составила 65%.
Как сообщил первый замминистра Александр Горовой, серьезных нарушений, которые бы могли повлиять на итоги голосования, органами внутренних дел зафиксировано не было.