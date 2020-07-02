Эксперты назвали пять преимуществ 5G

В своем докладе компания Huawei назвала пять преимуществ сетей 5G. Специалисты считают, что 5G упростит работу с умными устройствами, расширит возможности ИИ (искусственного интеллекта) в промышленности, повысит спрос на облачные хранилища, стимулирует совместные вычисления и ускорит формирование цифровой среды.

В первую очередь 5G упростит работу с умными устройствами. Компания прогнозирует, что к 2025 году на одного человека будет приходиться в среднем пять умных устройств. Помимо восьми миллиардов смартфонов, в это число войдет свыше 20 миллиардов ПК, планшетов, гарнитур виртуальной реальности, умных часов и умных экранов. Благодаря высокой пропускной способности сети 5G позволят беспрепятственно переключаться между видеовызовами, развлекательными видео и личными данными на любом из этих устройств.

Во-вторых, 5G расширяет возможности ИИ в интересах различных отраслей промышленности. Сети пятого поколения устраняют ограничения на загрузку данных. Это означает, что сотни миллионов устройств смогут передавать на облачные серверы огромные массивы данных, поддерживая работу ИИ и значительно сокращая время его обучения.

В-третьих, 5G повышает эффективность облачных хранилищ и вычислений по требованию. 5G стимулирует спрос на хранилища огромных массивов данных по всему миру. Ввиду ограниченности локальных систем из почти 40 ЗБ данных, сгенерированных в 2019 году, было сохранено менее 2%. Широкополосные сети 5G открывают новую возможность - развертывание облачного хранилища для сохранения больших объемов данных. Согласно отчетам GIV от Huawei, к 2025 году 92% новых данных, сгенерированных по всему миру в объеме 180 ЗБ, будут храниться в облаке.

В-четвертых, 5G стимулирует совместные вычисления по модели "облако-периферия-устройство". В этой новой модели совместных вычислений "облако-периферия-устройство" конечная облачная среда преимущественно выполняет общие вычисления для обработки больших объемов данных методом "грубой силы", периферийная часть удовлетворяет специализированным вычислительным требованиям, таким как сверхнизкое время задержки и защита конфиденциальной информации, а устройства реализуют вычислительные потребности персональных устройств - гарнитур, смартфонов и т. п.

5G ускорит формирование цифровой среды. Директор по маркетингу беспроводных сетевых решений Huawei Гань Бинь уверен, что сети 5G принесут пользу абсолютно всем. "Мы призываем общество объединенными усилиями осваивать модели ведения бизнеса и обслуживания, поддерживать соответствующую политику, инновационные приложения и диверсификацию устройств, чтобы ускорить построение мира, объединенного с помощью 5G-сетей".