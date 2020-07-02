Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут

Заседание длилось всего около 20 минут. По его итогам судьи заявили, что превратить музей в мечеть можно президентским указом.

Как заявил представитель сторонников того, чтобы собор стал мечетью, как это было с 1453 по 1934 год, Айя-София является собственностью султана Мехмета Завоевателя, который покорил Константинополь в 1453 году. Он передал ее в дар в качестве вакуфа - имущества, передаваемого на религиозные цели. Таким образом, собор принадлежит фонду, управляющему этим даром. Но, согласно турецким законам, правительство не может распоряжаться имуществом фондов. А значит, решение кабинета министров 1934 года, принятое по инициативе основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка о присвоении собору Святой Софии статуса музея, является незаконным. Теперь вопрос находится на усмотрении президента, поскольку для отмены статуса музея требуется обратное решение кабинета министров.

На протяжении последних лет в Турции все активнее звучат голоса сторонников того, чтобы Айя-София стала мечетью. Поскольку правящая в Турции Партия справедливости и развития во многом опирается на традиционалистов, решение сделать Святую Софию мечетью может быть положительно воспринято электоратом, голосующим за президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как полагают аналитики, такой шаг позволит укрепить имидж власти и отвлечь внимание от экономических и политических проблем в стране.

Если решение о смене статуса окажется положительным, то первая массовая мусульманская молитва в Айя-Софии может пройти уже 15 июля, в день годовщины попытки госпереворота 2016 года.

Последние несколько лет в соборе ежегодно 29 мая, в день взятия Константинополя, читают мусульманскую "победную молитву".

Известия о возможности изменения статуса Святой Софии вызвало противоречивую реакцию. Патриарх Константинопольский Варфоломей подчеркнул, что превращение собора в мечеть ухудшит отношение христиан во всем мире к мусульманам.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что "США призывают власти Турции оставить собор Святой Софии музеем. Это продемонстрирует готовность Турции уважать традиции, связанные с религией и многоликую историю турецкого государства. Необходимо, чтобы все имели доступ в собор".

При этом высказывание Помпео вызвало раздраженную реакцию со стороны Анкары. Ранее президент Эрдоган уже заявлял, что статус Айя-Софии - внутреннее дело Турции, и теперь официальный представитель МИД Турции Хами Аксой ответил Вашингтону, что "никто не вправе говорить о наших суверенных правах в такой манере, как "мы призываем, мы требуем"... Айя-София расположена на нашей земле, является собственностью Турции, как и все наши культурные ценности".

Греческая сторона активно выступает против смены статуса. "Надеемся, что президент Эрдоган не одобрит такого решения, наносящего серьезный вред Турции", отметил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

Российское историческое общество также выступило с обращением, в котором сказано, что "Потенциальное изменение статуса этого памятника вызывает глубокую обеспокоенность научного и музейного сообщества во многих странах мира... Обращаемся к турецким коллегам с призывом занять взвешенную позицию по вопросу о статусе музея Айя София. Поддерживаем усилия всех конструктивных сил, направленные на сохранение этого уникального памятника и обеспечение равного доступа к нему".