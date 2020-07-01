В четверг может решиться судьба собора Святой Софии в Стамбуле

Однако в Турции всегда было достаточно много недовольных тем, что собор, который считается даром исламскому миру от султана Мехмета Завоевателя, покорившего Константинополь, имеет музейный статус. Согласно недавним опросам, около семидесяти процентов турецких респондентов одобряют решение о превращении музея в мечеть. Последние несколько лет в Святой Софии 29 мая, в день взятия Константинополя, читается мусульманская "молитва победы".

Если Госсовет одобрит смену статуса, то большая молитва в Святой Софии может пройти уже 15 июля, в годовщину попытки госпереворота 2016 года. Прошение вернуть музею статус мечети за последние годы подавалось в Госсовет много раз, однако в рассмотрении этого вопроса каждый раз отказывалось по различным причинам. Как ответил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на очередной вопрос о смене статуса собора, "сначала надо заполнить молящимися Голубую мечеть напротив Айя-Софии".

Если Госсовет одобрит смену статуса, то большая молитва в Святой Софии может пройти уже 15 июля

Как утверждают специалисты, юридически процедура смена статуса проблемы не представляет. Также предполагается, что президент Эрдоган использует эту проблему чтобы консолидировать вокруг правящей Партии справедливости и развития мусульманский консервативный электорат. Что касается посещения собора туристами (в 2019 году в нем побывали порядка трех миллионов посетителей), то турецкие власти обещают сохранить такую возможность. Эрдоган даже упоминал о варианте сделать вход бесплатным, как в Голубую мечеть напротив. Впрочем, это маловероятно, поскольку поддержание 1400-летнего здания в порядке требует постоянных больших затрат.

Греческая сторона активно выступает против смены статуса. "Надеемся, что президент Эрдоган не одобрит такого решения, наносящего серьезный вред Турции", - отметил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что превращение собора в мечеть ухудшит отношение христиан во всем мире к мусульманам.

Российское историческое общество также выступило с обращением, в котором сказано: "Обращаемся к турецким коллегам с призывом занять взвешенную позицию по вопросу о статусе музея Айя София. Поддерживаем усилия всех конструктивных сил, направленные на сохранение этого уникального памятника и обеспечение равного доступа к нему".