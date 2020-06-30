Историческое общество РФ призвало к равному доступу в собор Святой Софии

Российское историческое общество (РИО) призвало турецких коллег обеспечить равный доступ в собор Святой Софии в Стамбуле, в случае если он получит статус мечети.

В настоящее время построенный в VI веке собор является музеем, входящим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако турецкие власти рассматривают возможность вернуть ему статус мечети, в котором здание пребывало с 1465 по 1934 годы.

"Потенциальное изменение статуса этого памятника вызывает глубокую обеспокоенность научного и музейного сообщества во многих странах мира, - говорится в заявлении РИО, опубликованном на официальном сайте организации. - Российское историческое общество обращается к турецким коллегам с призывом занять взвешенную позицию по вопросу о статусе музея Айя София. Поддерживаем усилия всех конструктивных сил, направленные на сохранение этого уникального памятника и обеспечение равного доступа к нему".

Также РИО напомнило, что "на протяжении своей истории Святая София являлась важным символом как в христианской, так и в исламской традиции".

"Юстинианова базилика была возведена византийскими зодчими в 537 году - на фундаменте еще более древнего христианского святилища. Собор Святой Софии приобрел сакральное значение в культуре всех православных государств, чья духовность в той или иной степени восходит к наследию Византии", - говорится в сообщении.

"По преданию, именно в этом храме приняла крещение и равноапостольная княгиня Ольга, первая правительница Руси, проповедовавшая христианство среди своих подданных. На протяжении столетий Святую Софию посещали тысячи паломников из русских земель. После падения Византийской империи в 1453 году собор был обращен в мечеть, став значимой мусульманской святыней", - следует из текста.

Ожидается, что вопрос о смене статуса здания может быть решен уже на заседании Госсовета Турции 2 июля, а 15 июля в нем может пройти мусульманская молитва в память годовщины попытки госпереворота в Турции в 2016 году.