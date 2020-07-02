Указ губернатора Ивановской области от 1 июля 2020 года № 85-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Подпункт 15.1 пункта 15 изложить в следующей редакции:

"15.1. Принимать решения о работе муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с учетом потребности.".

2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Руководителям образовательных организаций, в том числе частных, реализующих образовательные программы дошкольного образования, расположенных на территории Ивановской области, организовать реализацию основных образовательных программ дошкольного образования в соответствии с требованиями Регламента порядка работы образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области.".

3. В подпункте 19.2 пункта 19 после слов "категорий и подкатегорий" дополнить словами ", а также проведения практических занятий и экзаменов при освоении дисциплин "Использование специальных средств", "Огневая подготовка" и "Специальная физическая подготовка" в рамках реализации программ профессионального обучения для работы в качестве частных охранников".

4. В пунктах 26 и 28 слова "до снятия режима повышенной готовности" заменить словами "до 05.07.2020 включительно".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







