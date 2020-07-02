Концертный зал "Зарядье" возобновил продажу билетов на следующий сезон

Буквально накануне карантина Концертный зал "Зарядье" анонсировал свой третий сезон, открыв в начале марта продажу билетов на программы 2020/21. Но пандемия обрушила планы всех концертных залов мира, занятых в последнее время только отменами, переносами и переформатированием своих афиш.

Сезон в "Зарядье" должен был стать феноменальным по ключевым именам и проектам: сэр Джон Элиот Гардинер, Рене Якобс, Джойс Дидонато, Магдалена Кожена, Йен Бостридж, Михаил Плетнев, выдающиеся барочные коллективы, российские и зарубежные симфонические оркестры, музыкальные марафоны и многое другое. Что теперь, в ситуации пост-пандемии, ждет публику в этом самом современном музыкальном зале Москвы, как изменилась его афиша на новый сезон, сохранятся ли условия его особой комфортности для публики? Об этом гендиректор Концертного зала "Зарядье" Ольга Жукова рассказала обозревателю "РГ".

Маски в зале

Уже три с половиной месяца зал "Зарядье" закрыт. Как пережили период карантина?

Ольга Жукова: Зал был закрыт для публики, но мы не прекращали своей деятельности: велись работы по строительной части, по техническому оснащению зала, планированию концертов. Кто-то трудился в удаленном режиме, кто-то приезжал в зал. Мы доделывали то, что в свое время не успели довести до конца, когда зал открывался в 2018 году. Например, многие успели оценить нашу акустику: она действительно прекрасная для живых голосов, солирующих инструментов, для симфонических оркестров. Но в случаях, когда необходима электроподзвучка, были проблемы. Сейчас мы работаем над этим, и к началу сезона у нас в большом зале появятся акустические шторы, что позволит жанрово расширить афишу, давать качественные джазовые концерты.

Потребовалась ли вам к началу сезона техническая модификация в связи с новыми обстоятельствами - например, установка систем, обеззараживающих воздух?

Ольга Жукова: "Зарядье" - новый и технически современный зал, поэтому здесь сразу было оборудовано кондиционирование с обеззараживанием и ионизацией воздуха, а в кабинетах сотрудников установлены специальные лампы. Еще до пандемии в нашем зале было безопасно для публики. Но в связи с антивирусными мерами мы сейчас устанавливаем на барных стойках и в кассовом зале перегородки из стекла. Что касается условий начала работы концертных залов и проведения репетиций, то в приказе московского Департамента культуры есть четкие требования: все, кто приходят в зал, обязаны использовать санитайзеры, маски, перчатки. Мы этот протокол жестко выполняем. Я считаю это важным, потому что ничего еще не закончилось, люди продолжают болеть.

На концертах публика тоже будет сидеть в перчатках и масках?

Ольга Жукова: Да, если ситуация кардинально не изменится. Это условие будет прописано в наших требованиях: человек должен будет в зал прийти в маске и в перчатках. Эти средства у нас будут в наличии, но пока мы решаем, как все организовать. Вряд ли мы сможем предлагать их бесплатно: мы пока только потеряли деньги, не зарабатываем уже много месяцев.

Во что, кстати, в экономическом плане вылились эти три с половиной месяца карантина в "Зарядье"?

Ольга Жукова: Мы потеряли достаточное количество денег, не буду озвучивать сумму: она большая. Мы продолжали получать государственную субсидию от Департамента культуры города Москвы, но внебюджетных поступлений, которые мы сами зарабатываем, не было. А именно эти средства, как прописано у нас в госзадании, идут на организацию наших концертов и выплату премий сотрудникам. Мы это потеряли, но сотрудники получали ту же зарплату, как и до пандемии. Моя позиция в этом вопросе твердая: люди здесь не при чем, они должны получать свои деньги. Так же, как и зрители не должны быть пострадавшими: мы обязаны возвращать им деньги за билеты. Для многих из них даже две-три тысячи рублей могут быть критической суммой, особенно в такое сложное время. Это наша публика, и мы хотим, чтобы она потом пришла к нам в зал.

Температура сезона

С 1 июля в "Зарядье" вновь открылись кассы и начались продажи билетов на следующий сезон. Вы учитываете требование шахматной рассадки?

Ольга Жукова: Мы продаем пока неполный зал: в среднем - 500 мест на концерт. Ждем, когда Роспотребнадзор выдаст конкретные рекомендации по заполняемости залов. Если разрешат работать в обычном режиме, сразу откроем все места. Но точная информация появится не раньше августа, а держать продажи у нас нет возможности. Мы - крупный концертный зал, у нас долгосрочное планирование, надо успеть со всеми договориться, подготовить концерт, продать билеты. Роспотребнадзор поддерживает нас, понимает наши проблемы. Но суть в том, что, как бы мы не продумывали все необходимые меры - социальные дистанции, разграничения, разведение людских потоков, чтобы люди меньше контактировали на входе, в гардеробе, в буфете, - никто ни в одном зале мира гарантий абсолютной безопасности не может дать. В "Зарядье" хотя бы большие пространства в сравнении с другими московскими залами. Но только что мы все наблюдали, как в Мариинском театре на открытии "Звезд Белых ночей" каждому зрителю измеряли температуру: на входе выстроилась дикая очередь, без всякой дистанции. А ведь, если что-то произойдет, никто разбираться в деталях не будет: сто, двести, пятьсот человек сидело в зале или, допустим, человек приехал заболевшим на концерт, был с больным в контакте. Опечатать могут любую площадку. Поэтому я не тороплюсь открывать зал.

Поэтому в отличие от других московских залов вы афишу нового сезона сформировали с октября?

Ольга Жукова: Да, мы решили открыться в Международный День музыки 1 октября прекрасным концертом Хиблы Герзмавы и Александра Князева, который будет играть на органе. Но уже в сентябре мы планируем провести большой благотворительный концерт для врачей. Надеюсь, мэрия поддержит нас. Программа уже сформирована: будут выступать ведущие оперные артисты и классические музыканты под руководством Владимира Спивакова.

Между тем, прежняя афиша на третий сезон полностью изменена. Уже точно не состоится выступление знаменитого Фрайбургского барочного оркестра с Рене Якобсом, который должен был на открытии сезона исполнять оперу Моцарта Cosi fan tutte?

Ольга Жукова: Все проекты с зарубежными музыкантами и коллективами мы перенесли на следующий сезон, причем старались переносить на зеркальные даты. Фрайбургский барочный оркестр выступит на открытии следующего, четвертого сезона - 4 сентября 2021 года. Билеты, которые были куплены на все перенесенные события, действительны в следующем году. Для нас было очень важно сохранить концерты в афише, чтоб публика все-таки услышала выдающихся музыкантов, которые были к нам приглашены. В любом случае, планирование в этом году будет очень сложным. До сих пор непонятно, когда откроются границы, когда к нам начнут приезжать музыканты, будет ли для них обязательным карантин.

Бетховен на карантине

Как вообще может выглядеть афиша нового сезона, учитывая, что большое количество проектов в "Зарядье" было связано с барочной музыкой, с авторитетными европейскими коллективами?

Ольга Жукова: В этом году мы будем рады принять наши прекрасные российские коллективы. Не считаю это "импортозамещением", потому что многие из них не уступают европейским. Конечно, мы знаем, что существует понятие школы, исполнительских традиций, и интересно послушать тех музыкантов, которые многие десятилетия специализировались на барочном репертуаре. Весной, надеюсь, европейские коллективы уже появятся в афише.

Нынешний регламент Роспотребнадзора жестко ограничивает количество музыкантов на сцене, а "Зарядье" заявляло в третьем сезоне эксклюзивный проект с симфоническими оркестрами "15 симфоний Шостаковича". Осуществим ли такой проект в новых условиях?

Ольга Жукова: Мы перенесли его целиком на четвертый сезон, реализовать в сегодняшних обстоятельствах его невозможно. Что касается коллективов и их размещения на сцене, то зал "Зарядье" оказался как раз в лучшем положении, чем другие - филармонический или консерваторский, потому что мы современный зал-трансформер. Кресла в нашем зале выезжают и опускаются автоматически, можно убрать первые ряды партера, увеличить сцену, что даст возможность музыкантам держать дистанцию. Но вопрос с большими симфоническими оркестрами висит в воздухе. Боюсь, симфонию Бетховена мы еще не скоро сыграем в зале.

Перед самым началом карантина, когда уже в Европе фактически разворачивалась пандемия, вы успели провести инаугурацию органа в международном формате. Тогда же были заявлены десятки выступлений европейских органистов. Кто теперь будет играть на органе?

Ольга Жукова: С органом мы действительно успели в последний паровоз: инаугурация прошла 29 февраля, а 5 марта мэр Москвы объявил ограничения. Но орган в этой истории стал нашим спасением: мы заложили на осень очень много органных концертов, потому что они прекрасно проходят, даже когда в зале сидит 500 человек. И психологически это так не травмирует, как, например, ситуация, когда на выступлении симфонического оркестра сидит треть зала. Мы придумали Рождественский марафон органистов, запускаем органные экскурсии, которые сформировали во время пандемии. До нового года в "Зарядье" будут выступать российские органисты, а с января-февраля в афише появятся зарубежные музыканты.

Вы продаете билеты на концерты, которые будут проходить в обычном формате, в двух отделениях с антрактом? Ведь есть варианты играть часовые программы без антракта, без гардероба, без буфета.

Ольга Жукова: Я хочу посмотреть на зрителей, которые побегут на такие концерты. Концерт в зале - это ритуал, это атмосфера, особое настроение. А музыку можно послушать и онлайн. Люди за время пандемии уже привыкли к такому формату. Я прекрасно понимаю музыкантов - все хотят работать! И мы хотим, чтобы в нашем зале звучала музыка. Иногда кажется, что это было в другой жизни, когда в нашем зале звучал симфонический оркестр. Но здоровье людей превыше всего. Я не уверена, что в сентябре люди побегут в залы, в театры, и везде будет аншлаг. Люди пойдут позже, когда снимут все ограничения, когда можно будет прийти на концерт без масок, без перчаток, выдохнуть после рабочего дня. Люди в такой зал, как наш, приходят отдыхать, слушать красивую музыку, а не выполнять кучу протоколов, регламентов и требований. Конечно, восстанавливаться наш рынок будет долго, а нам будет еще сложнее, потому что мы только начали набирать свою публику, свою аудиторию. Мы отработали всего два сезона, и теперь нам надо фактически заново открываться, зазывать публику: приходите, приходите к нам! Но я считаю очень важным, чтобы руководители театров, залов могли сказать своей публике: приходите, не бойтесь, мы создадим для вас все условия!

Очевидно, этот сезон будет необычным, даже экстремальным. Но зато, вероятно, мы узнаем многих российских музыкантов, которые при других обстоятельствах не попали бы в ближайшее время в зал "Зарядье"?

Ольга Жукова: Да, думаю, этот сезон станет поддержкой наших российских музыкантов. Они тоже оказались без выступлений, без гастролей и будут играть сейчас на российских площадках. Уверена, что у нас откроются новые звезды. В целом, может получиться хорошая история.

Пять концертов нового сезона в "Зарядье"

3 октября. Московский камерный оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина. Солисты Диляра Идрисова (сопрано) и Мария Успенская (орган, клавесин).

6 октября. Фортепианные дуэты. Борис Березовский и Александр Гиндин.

22 октября. Концерт органной музыки. Лада Лабзина.

27 октября. Российский Национальный оркестр под руководством Михаила Плетнева. Солист Тимоти Чу (скрипка).

31 декабря. Российский Национальный оркестр под руководством Михаила Плетнева. Солист Дмитрий Шишкин (фортепиано).