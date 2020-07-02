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02.07.2020 12:12
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал голосование по поправкам к Конституции

Текст: Галина Мисливская
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал прошедшее голосование по поправкам в Конституцию РФ прозрачным и юридически выверенным.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

"Я как гражданин России абсолютно искренне приветствовал инициативу провести закон о поправках через процедуру общероссийского голосования, - сказал он в беседе с RT. - Это придало процедуре дополнительную легитимность. С моей точки зрения, само проведение такого голосования было безупречным".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Сенатор добавил, что прошедшее голосование было "чистым, прозрачным и юридически выверенным".

"Можно только поздравить всех нас, что данная процедура близка к завершению. Подвергнуть сомнению результаты волеизъявления граждан России нет никакой возможности", - заключил Константин Косачев.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Согласно данным Центризбиркома, полученным после обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий, за поправки высказались 77,92% россиян, против - 21,27%. Явка составила 65% от числа избирателей, зарегистрированных на территории страны.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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