Лукашенко поздравил Путина в связи с одобрением поправок в Конституцию РФ

Очередным подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами России деятельности президента Владимира Путина на посту главы государства назвал его белорусский коллега итоги состоявшегося в РФ всенародного голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.

Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба, поздравил в четверг президента РФ с итогами референдума и отметил, что своими голосами россияне выразили солидарность с современным курсом на дальнейшее укрепление суверенитета и развитие России как социального государства, сохранение традиционных ценностей и исторической правды.

"Итоги референдума убедительно свидетельствуют о признании ваших заслуг и способности консолидировать нацию в столь непростой и ответственный период", - подчеркнул белорусский лидер.

Он выразил убеждение, что и в дальнейшем Беларусь и Россия будут являться стратегическими союзниками, развивающими взаимодействие по многим направлениям в интересах двух братских народов.