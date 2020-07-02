Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоялось при высокой явке, рекордном уровне поддержки и отсутствии серьезных нарушений. "Да" изменениям в Основной Закон сказали - 77,92% россиян, "нет" - 21,27%", явка составила 67,97%. Такие предварительные итоги Центризбирком огласил после ввода в систему ГАС "Выборы" данных всех протоколов участковых комиссий.

За поправки проголосовало вдвое больше россиян, чем в 1993 году, когда принималась сама Конституция. Фото: Алексанадр Корольков/ РГ

За поправки проголосовало вдвое больше россиян, чем в 1993 году, когда принималась сама Конституция. Столь высокий уровень поддержки эксперты связывают с консолидацией общества на фоне борьбы с пандемией - Россия сделала моральный выбор, и люди это поддерживают, - а также, конечно, вокруг фигуры действующего президента. Если рассматривать не в юридическом, а в человеческом измерении, то общероссийское голосование, по сути, стало референдумом о доверии Владимиру Путину.

В четверг президент обратился с благодарностью к гражданам страны, поддержавшим изменения в Конституцию. "Современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и так далее. Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. И поэтому еще раз спасибо тем, кто поддержал поправки", - сказал он в ходе заседания оргкомитета "Победа".

"Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против", - продолжил президент. Он согласен с тем, что в стране еще много проблем, люди часто сталкиваются с несправедливостью и безразличием, многие живут трудно, хотя руководству страны кажется, что оно делает все возможное. "Но нет, жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее", - сказал Путин. Результаты голосования, по его мнению, показывают, что подавляющее большинство граждан верят, власти могут работать лучше. Задача последних - "сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей", добавил он.

Окончательные итоги плебисцита ЦИК планирует подвести в пятницу. "Но уже сейчас можно сказать, что общероссийское голосование состоялось. На сегодняшний момент нам неизвестно о каких-либо случаях, которые могут в хоть какой-то мере повлиять на тот результат, который мы сейчас видим", - заявила глава комиссии Элла Памфилова.

Если рассматривать не в юридическом, а в человеческом измерении, то голосование, по сути, стало референдумом о доверии президенту

На всю страну имел место лишь один случай полной отмены итогов по участку в связи с доказанным фактом вброса бюллетеней. "Я думаю, надо самые жесткие меры принимать. Я считаю, что те люди, которые дискредитировали себя в работе в комиссии, - им не место там", - заявила Памфилова. Кроме того, в ходе пересчета голосов частично аннулированы данные на 23 участках в шести регионах из-за ошибок сотрудников избиркомов.

В регионах итоговые расклады отличаются порой весьма заметно, что вполне естественно - никто не призывал голосовать "под копирку". Например, в Чечне, Туве и Крыму уровень поддержки превысил 90%. На Камчатке, Магаданской и Омской областях "да" сказали 61-62%, а по ответу "нет" лидирует Ненецкий автономный округ - половина его жителей поправки не поддержала (здесь, как полагают эксперты, на настроения могла повлиять ситуация с объединением с Архангельской областью). Как бы то ни было, это "еще раз подтверждает, что голосование прошло максимально прозрачно, что результаты достоверны", заявила Элла Памфилова.

Самое главное - с учетом пандемии процесс голосования был безопасным и удобным для граждан. Разведение на несколько дней позволило избежать скопления людей на участках, плюс каждый мог выбрать время, когда прийти. Поэтому уже звучат предложения развивать этот формат. "Мне кажется, двух-трехдневное голосование на иных выборах было бы хорошим форматом. Тем более что такой опыт есть у многих государств", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Еще один новый формат - выбор онлайн. Результаты дистанционного электронного голосования в Москве и Нижегородской области должны развеять сомнения тех, кто опасался новой процедуры и подозревал ее в непрозрачности или даже управляемости. Сравним цифры. В столице за поправки в Конституцию высказались 62,33% участников ДЭГ, против - 37,67%. В Нижегородской области - "да" сказали 59,69%, "нет" - 40,31%.

Разброс между сторонниками и противниками поправок меньше, чем в среднем по России, и меньше, чем в большинстве регионов, которые голосовали обычным способом. Возьмем, к примеру, Башкирию: 88,68% - за, 10,6% - против. Или Санкт-Петербург: 77,66% - за, 21,63% - против. Да и в самой Москве итоговый результат на традиционных участках оказался выше, чем на онлайн-голосовании: 65,26% - за и 30,84% - против. Та же картина в Нижегородской области - суммарно поправки поддержали 79,31% жителей, не поддержали 20,16%.

В Центризбиркоме считают, что электронное голосование будет развиваться, запрос на это уже есть в регионах. По словам Эллы Памфиловой, в комиссию поступило множество звонков от возмущенных россиян, которые хотели проголосовать по Конституции через интернет, но их малая родина не попала в число участников.

Для расширения практики онлайн-голосования есть и технические возможности. Глава минкомсвязи Максут Шадаев рассказал в информационном центре ЦИК, что единый портал госуслуг, через который шла регистрация на ДЭГ, справился с повышенной нагрузкой и вполне способен обеспечить регистрацию для любого количества пользователей. Тем более что количество учетных записей на портале почти сравнялось с числом россиян, имеющих право голоса.

Разведение голосования на несколько дней - безопасно и удобно для граждан. Поэтому уже звучат предложения развивать этот формат

В целом голосование по всей стране прошло спокойно, что подтвердили наблюдатели. За ходом голосования следили более 520 тысяч представителей 1600 общественных организаций и 18 политических партий. Это беспрецедентный масштаб для российской избирательной системы.

В течение всех дней голосования в Общественной палате РФ работал ситуационный центр, который принял более 52 тысяч сообщений от наблюдателей со всей страны, рассказала исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг (НОМ)" Алена Булгакова. Сигналов о возможных нарушениях поступило 512, после проверки выявлено 33 реальных фактов несоблюдения закона. Еще 98 сообщений, поступивших в ситуационный центр, после проверки были признаны заведомо ложными.

Эксперты проанализировали сообщения и из других источников. Как рассказал сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль", член СПЧ Александр Брод, 92% из 1350 сигналов на "Карте нарушений" движения "Голос" оказались фейковыми. "Более того, мы отметили, что эти сообщения после того, как они признаны недостоверными, не удаляются и никаких извинений и опровержений со стороны модераторов "Карты нарушений" не появляется". Возможно, причина в том, что сервер данной организации находится в США, приводить карту в порядок сложно из-за географической удаленности, а самое главное - заказ именно на массу фейков и проблемных ситуаций", - добавил Александр Брод.

За активностью из-за рубежа внимательно следят и российские парламентарии. Как рассказал журналистам глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, с первого дня голосования сенаторы выявили несколько направлений атак извне. Это дезинформация российских граждан по линии западных СМИ-иноагентов, массовое распространение фейков в социальных сетях, подстрекательство к совершению противоправных действий, кибератаки на сайт ЦИК и другие ресурсы, а также провокации несанкционированных уличных акций.

"Однако благодаря высокому уровню сознательности и ответственности подавляющего большинства граждан России, своевременно принятым профилактическим мерам задуманный за рубежом антироссийский спектакль провалился, как де-факто, так и де-юре", - констатировал Андрей Климов. Все факты будут обобщены и представлены на заседании Совета Федерации. "Не исключаю, что в результате обсуждения нами будут сделаны рекомендации по совершенствованию российского законодательства. Это, естественно, необходимо будет сделать с максимальным учетом поддержанных народом конституционных изменений", - добавил он.

Поступок

Председатель участковой избирательной комиссии из карельской деревни Толвуя Анна Ванюшкина подарила выигранный в викторине автомобиль многодетной семье из Медвежьегорского района.

Специальная викторина проводится к 100-летию образования Карелии, которое отмечается в нынешнем году. Среди призов ­- много предметов бытовой техники, автомобили и даже квартиры в Петрозаводске.

Анна Ванюшкина решила попробовать, не надеясь на какой-то результат. Но именно ее анкета и стала выигрышной - автомобиль. Но она решила его не брать, а передать многодетной семье. И вот на главной площади Медвежьегорска семье Пановых из старинного заонежского села Толвуя власти муниципалитета вручили автомобиль.

Подготовила Светлана Цыганкова