Лукашенко заявил о победе над COVID-19 в Беларуси

Вручая государственные награды в белорусской столице накануне Дня независимости, Александр Лукашенко особо отметил труд медиков, которые, по его словам, находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает его пресс-служба.

Система здравоохранения страны, констатировал президент, выстояла. "Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту".

По официальным данным Минздрава РБ, которые приводят новостные источники, в республике зарегистрировано 62 424 случая заражения COVID-19. А вследствие осложнений, вызванных новым коронавирусом, скончалось 398 человек.