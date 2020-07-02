Mercedes снял сериал о непростой жизни манекенов для краш-тестов

Комедийный сериал о жизни манекенов, участвующих в краш-тестах, сняла компания Mercedes-Benz. По всем правилам жанра фильм выходит по частям, первая из которых посвящена испытаниям тормозной системы.

В главных ролях: манекены Томми и Фред. Гер Фред закалён в множестве краш-тестов и, как каждый вояка в душе, он горит желанием быть верным своему долгу. Томми - весёлый практикант, который объявляет своему напарнику о том, что сегодня будет тестироваться тормозная система.

Фред недоволен и с раздражением в голосе говорит: "Я манекен для краш-тестов! Я люблю разбиваться!".

Сигнальная сирена к началу испытаний дана, автомобиль тронулся и остановился через какое-то время. Манекены не пострадали, тормоза доказали свою эффективность. Фредди с отчаянием и досадой резюмирует: "Это худший день в моей жизни!".