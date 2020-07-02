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02.07.2020 13:32
Рубрика: Digital

Минкомсвязь продлила бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Текст: Ирина Алпатова
Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам продлен до конца года. Об этом сообщила Минкомсвязь после подведения промежуточных итогов проекта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В настоящее время в реестр входит 371 сайт. Минкомсвязь формирует их перечень и направляет в Роскомнадзор, а также доводит список до операторов связи. В реестре - ресурсы из различных категорий: "коммуникационные сервисы", "агрегаторы социально значимой информации", "национальная культура и традиции", "непрерывное образование и повышение квалификации" и другие.

Фото: STEFAN WERMUTH / AFP
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В проекте принимают участие пять крупнейших операторов связи - "Ростелеком", МТС, "Вымпелком" (бренд "Билайн), "МегаФон", "Эр-Телеком", а также ряд региональных операторов. Каждый из них предоставлял в среднем доступ более 50 тысячам уникальных пользователей.

"Мы зафиксировали интерес граждан к "социальному" пакету от операторов, и приняли решение продлить эксперимент, пока ведем работу в рамках законопроектной деятельности по безвозмездному предоставлению доступа к сайтам из утвержденного министерством перечня", - прокомментировала статс-секретарь - замглавы Минкомсвязи Людмила Бокова.

Digital Интернет Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь

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