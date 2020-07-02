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02.07.2020 14:18
Рубрика: Общество

Начались поставки российского лекарства против коронавируса на экспорт

Текст: Ирина Невинная
В июне произведено 100 тыс. курсов первого противовирусного российского препарата против коронавируса "Авифавир", что существенно превышает первоначальный план производства на уровне 60 тыс. курсов. Об этом сообщили сегодня в Российском фонде прямых инвестиций, уточнив, что лекарство поступило в 35 регионов страны, подавших заявки на его поставки, а также начался его экспорт в Беларусь.
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

"Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в Республику Беларусь. В ближайшее время "Авифавир" также начнет поставляться в Казахстан, о чем уже достигнуты договоренности. В течение ближайшего месяца будет произведено еще свыше 100 тыс. курсов", - сообщили в РФПИ. При этом производственные мощности "ХимРар", где совместно с РФПИ налажено производство препарата, позволяют нарастить объемы его выпуска втрое - до 300 тысяч курсов в месяц.

Фото: iStock
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То, что наша страна получила собственный противовирусный препарат для лечения COVID-19, это шаг вперед к лекарственной независимости. Вчера стало известно, что США закупили весь глобальный запас ремдесивира (этот препарат разрабатывался для лечения лихорадки Эбола и оказался эффективным против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19), по сути, оставив без необходимых запасов лекарства и Европу, и другие страны. Возможно, еще и поэтому российским лекарством активно интересуются за рубежом. В РФПИ говорят, что, помимо стран наших ближайших соседей, уже ведутся переговоры о поставках "Авифавира" в ряд государств Латинской Америки. В планах - экспорт в страны Ближнего Востока, другие регионы мира.

Российский "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Минздрава России в конце мая, он стал первым в мире разрешенным к применению препаратом для терапии коронавирусной инфекции и был включен в последнюю седьмую версию клинических рекомендаций Минздрава по профилактике и лечению COVID-19. Эффективность препарата подтверждена в клинических испытаниях, он способен блокировать механизмы размножения коронавируса в организме, благодаря чему сроки выздоровления сокращаются почти вдвое.

Фото: iStock
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"Наш препарат демонстрирует лучшие результаты по сравнению с конкурентами, в том числе, американским препаратом "Ремдесивир", - прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. - C учетом решения властей США закупать практически 100 процентов произведенного "Ремдесивира" в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке, Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки "Авифавира". Российский препарат стоит в несколько раз дешевле, при этом форма выпуска в таблетках упрощает его прием, позволяя осуществлять терапию на ранних стадиях заражения коронавирусом. Интерес к препарату выразили уже свыше 50 стран".

Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Пандемия коронавируса COVID-19

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