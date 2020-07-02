Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
02.07.2020 08:00
Рубрика: Легковые авто

Названы самые бесполезные внедорожники для города

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

В Германии существует экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH), которая ежегодно премирует самые опасные для экологии товары. В этом году на премию "Золотой гриф 2020" претендуют пять внедорожников и кроссоверов абсолютно бессмысленных для эксплуатации в городе.

Лидером антирейтинга стал Mercedes-Benz GLS 63 AMG 4Matic, который на километр пробега выбрасывает в атмосферу почти 460 граммов CO2 и расходует порядка 19.3 литра бензина.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Обновленный Volkswagen Tiguan: мощь, электричество и цифровизация

Volkswagen Amarok Aventura, несмотря на довольно скромные показатели выбросов СО2 (276 гр.) по сравнению с другими номинантами, тоже не заслужил почтения у экспертов DUH: его двигатель вообще вне закона, так как соответствует старому стандарту "Евро-6b".

Гибридный Audi Q7 записали в ряды мошенников: правительство предоставляет субсидии на покупку этой модели (3750 евро), так как она относится к классу "зелёных", но при этом в её выхлопе 302 грамма углекислого газа на километр.

Range Rover Sport SVR критикуют за высокий уровень СО2 - 390 граммов, и за прожорливость, о чём свидетельствует 104-литровый бензобак. BMW X7 M50i, выбрасывающий в атмосферу 357 гр. СО2, тоже не лучший вариант с точки зрения заботы об экологии.

Фото: iStock
Пять способов открыть случайно запертый автомобиль

Ещё одна общая претензия к большим кроссоверам и внедорожникам - их размеры: автомобили, припаркованные у бордюров, выступают на проезжую часть, создавая помехи велосипедистам; под угрозу попадают дети, которые невидимы из-за высокого капота ни водителю, ни другим участникам движения.

Отметим, что показатели выбросов и потребления топлива - результаты собственных измерений DUH. "Победители" премии "Золотой гриф" будут названы в августе.

#Volkswagen #BMW #Mercedes-Benz #Audi