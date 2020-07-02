Названы самые бесполезные внедорожники для города

В Германии существует экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH), которая ежегодно премирует самые опасные для экологии товары. В этом году на премию "Золотой гриф 2020" претендуют пять внедорожников и кроссоверов абсолютно бессмысленных для эксплуатации в городе.

Лидером антирейтинга стал Mercedes-Benz GLS 63 AMG 4Matic, который на километр пробега выбрасывает в атмосферу почти 460 граммов CO2 и расходует порядка 19.3 литра бензина.

Volkswagen Amarok Aventura, несмотря на довольно скромные показатели выбросов СО2 (276 гр.) по сравнению с другими номинантами, тоже не заслужил почтения у экспертов DUH: его двигатель вообще вне закона, так как соответствует старому стандарту "Евро-6b".

Гибридный Audi Q7 записали в ряды мошенников: правительство предоставляет субсидии на покупку этой модели (3750 евро), так как она относится к классу "зелёных", но при этом в её выхлопе 302 грамма углекислого газа на километр.

Range Rover Sport SVR критикуют за высокий уровень СО2 - 390 граммов, и за прожорливость, о чём свидетельствует 104-литровый бензобак. BMW X7 M50i, выбрасывающий в атмосферу 357 гр. СО2, тоже не лучший вариант с точки зрения заботы об экологии.

Ещё одна общая претензия к большим кроссоверам и внедорожникам - их размеры: автомобили, припаркованные у бордюров, выступают на проезжую часть, создавая помехи велосипедистам; под угрозу попадают дети, которые невидимы из-за высокого капота ни водителю, ни другим участникам движения.

Отметим, что показатели выбросов и потребления топлива - результаты собственных измерений DUH. "Победители" премии "Золотой гриф" будут названы в августе.