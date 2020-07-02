Nissan отрицает политику в деле Карлоса Гона

Дело о злоупотреблениях бывшего председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона, ставшее поводом для уголовного дела в Японии и приведшее бывшего топ-менеджера под арест, не мотивировано политически, заявил на собрании акционеров Nissan Motor глава комиссии внутреннего аудита Моту Нагаи.

Гипотезы о внутрикорпоративной интриге против Карлоса Гона и его протеже на руководящих должностях, с целью срыва его плана дальнейшей интеграции Nissan в структуры Renault, регулярно выдвигаемые в прессе, Нагаи назвал бездоказательными.

Между тем, Nissan Motor впервые за 11 лет закончил финансовый год (завершился в марте) с чистым убытком. Потеря 671 млрд йен (436 млрд рублей) не объясняется лишь глобальным кризисом коронавирусной пандемии, только за последние два года общемировые продажи легковых автомобилей компании сократились на 11%. Продажи сокращались не только в странах Евросоюза (на 27%), но и на внутреннем рынке (на 4%) и, что хуже всего, в Северной Америке (на 17%).