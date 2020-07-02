Пехота армии США получит 2 тысячи вездеходов на базе спортивного пикапа

General Motors по конкурсу поставит пехоте армии США 2065 легких и мобильных транспортеров. Контракт оценен в 214,3 млн долларов.

Легкий пехотный транспортер (Infantry Squad Vehicle) представляет собой четырехколесный девятиместный вездеход с открытым пространственным каркасом, опирается на шасси серийно выпускаемого среднеразмерного пикапа Chevrolet Colorado ZR2, и унифицирован с ним по компонентам на 90%, включая подвеску с регулируемыми амортизаторами DSSV, дизельный двигатель Duramax 2.8 (186 л.с.) и 6-скоростной автомат.

Контракт включает обязательства по техническому обслуживанию вездеходов. Широкое использование промышленно выпускаемых компонентов стало существенным подспорьем GM в конкурсе.

Транспортер предназначен для быстрой переброски пехотного отряда и может быть доставлен многоцелевым вертолетом UH-60 Black Hawk на подвесе и тяжелым транспортным CH-47 Chinook в трюме.