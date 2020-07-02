Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
02.07.2020 10:10
Рубрика: Легковые авто

Пехота армии США получит 2 тысячи вездеходов на базе спортивного пикапа

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба GM. Фото: Пресс-служба GM.
Фото: Пресс-служба GM.

General Motors по конкурсу поставит пехоте армии США 2065 легких и мобильных транспортеров. Контракт оценен в 214,3 млн долларов.

Фото: Пресс-служба BMW.
Названы самые бесполезные внедорожники для города

Легкий пехотный транспортер (Infantry Squad Vehicle) представляет собой четырехколесный девятиместный вездеход с открытым пространственным каркасом, опирается на шасси серийно выпускаемого среднеразмерного пикапа Chevrolet Colorado ZR2, и унифицирован с ним по компонентам на 90%, включая подвеску с регулируемыми амортизаторами DSSV, дизельный двигатель Duramax 2.8 (186 л.с.) и 6-скоростной автомат.

Контракт включает обязательства по техническому обслуживанию вездеходов. Широкое использование промышленно выпускаемых компонентов стало существенным подспорьем GM в конкурсе.

Транспортер предназначен для быстрой переброски пехотного отряда и может быть доставлен многоцелевым вертолетом UH-60 Black Hawk на подвесе и тяжелым транспортным CH-47 Chinook в трюме.

Фото: Пресс-служба GM.