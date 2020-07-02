Почему премьеры на Бродвее перенесли на весну 2021 года

Главное причиной, из-за которой Бродвейские театры откроются только в следующем году, а не в сентябре 2020-го, как объявлялось ранее, продюсеры называют большие экономические риски. Проще не планировать и заранее прогнозировать нулевые доходы индустрии развлечений, чем потом из-за возможной второй волны эпидемии терпеть огромные убытки и уходить в минус.

Ведь после того, как с 12 марта 2020 года все спектакли отменились, если на аналогичные меры придется пойти и в сентябре, это, вероятно, уже не сможет быть квалифицировано как "непредвиденное обстоятельство".

Зрителям вновь предлагают вернуть деньги за все купленные билеты, на сей раз, на представления до 3 января. Точная дата открытия американских театров не называется. Как уже писала "Российская газета", цитируя национальную американскую ассоциацию "Лига Бродвея" (среди ее участников - владельцы театральных площадок, генеральные директора в Нью-Йорке и более чем 250 американских городах, а также поставщики товаров и услуг к театральной промышленности), строгие правила дистанцирования для зрителей, актеров и техперсонала делают невозможным возобновление мюзиклов. Шахматный порядок рассадки публики (предлагаемый к открытию нового сезона российским театрам) не обсуждается.

Guardian сообщает, что в марте в производстве и в прокате было 31 бродвейское шоу, продюсеры некоторых, в том числе театральной версии фильма Disney Frozen, объявили, что мюзикл вообще не вернется на сцену. Ряд постановок перенесли даже не на зиму, а на весну 2021 года, например, премьера мюзикла The Music Man с Хью Джекманом в главной роли отложена с октября 2020 на май 2021 года.