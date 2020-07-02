Проктолог назвала единственный способ распознать рак до симптомов

Онколог и проктолог Елена Смирнова в своем Instagram рассказала о том, кому и когда необходимо пройти колоноскопию. По словам врача, это единственный метод исследования, который позволяет обнаружить рак на ранних стадиях, когда явных симптомов развития злокачественной опухоли нет.

Колоноскопия представляет собой исследование для выявления рака толстой кишки (или колоректального рака), который ранее вышел на второе место по количеству смертей в России.

Процедуру в профилактических целях (кстати, есть масса случаев, когда образование в кишечнике было найдено случайно во время колоноскопии) следует пройти после 45 лет. Или на пять лет раньше, если у родственников обнаруживались рак или полипы.

Есть и симптомы, которые требуют срочного обращения к специалистам. Это кровь, слизь в стуле, внезапное снижение веса или потеря аппетита, а также анемия с невыявленной этиологией.

- Это международные рекомендации, но я советую делать процедуру даже раньше, так как колоректальный рак постоянно "молодеет". Сейчас он уже занимает второе место среди онкологических заболеваний во всем мире. И недуг может никак не проявлять себя до 3-4 стадии. Поэтому так важна его ранняя и своевременная диагностика. Современные технологии позволяют это сделать быстро и безопасно, так почему этим не воспользоваться, - отметила врач.