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02.07.2020 14:03
Рубрика: Власть

Путин оперативно подпишет указ о поправках после официальных итогов голосования

Текст: Ксения Воронцова

Президент РФ Владимир Путин после официального подведения итогов голосования оперативно подпишет указ о внесении поправок в Конституцию. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"Разумеется, это будет сделано оперативно", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что в пятницу президент подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию.

Центризбирком назвал предварительные итоги: явка составила 67,97%. Поддержали внесение изменений в Основной закон 77,92%, против - 21,27%. Окончательные итоги голосования ЦИК подведет после рассмотрения всех жалоб.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Президент Администрация Президента Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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