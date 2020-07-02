Путин оперативно подпишет указ о поправках после официальных итогов голосования

Президент РФ Владимир Путин после официального подведения итогов голосования оперативно подпишет указ о внесении поправок в Конституцию. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, это будет сделано оперативно", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что в пятницу президент подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию.

Центризбирком назвал предварительные итоги: явка составила 67,97%. Поддержали внесение изменений в Основной закон 77,92%, против - 21,27%. Окончательные итоги голосования ЦИК подведет после рассмотрения всех жалоб.