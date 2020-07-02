Путин: Понимаю тех наших граждан, кто проголосовал против

Президент РФ Владимир Путин заявил, что понимает тех граждан, которые проголосовали против поправок в Конституцию. Ведь, по его словам, много проблем, над решением которых должны работать власти. Об этом он заявил, открывая заседание оргкомитета "Победа".

Обратившись со словами благодарности к тем, кто поддержал поправки в ходе общероссийского голосования, Владимир Путин высказался и о тех, кто поставил "галочку" напротив слова "нет".

- Понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против, - сказал глава государства. - У нас еще много нерешенных проблем - это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, черствостью, безразличием, многие живут еще трудно и сложно.

Путин отметил, что руководству страны при этом часто кажется, что "мы делаем все возможное".

- Но нет, жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее, эффективнее, - подчеркнул президент.

Вместе с тем, продолжил он, подавляющее большинство граждан верят, что власти на это способны. Глава государства уверен, что "так называемое расширенное правительство - от муниципалитета до президента - обязано сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей".