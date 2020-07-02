Путин: Понимаю тех наших граждан, кто проголосовал против

Новости

Цены на акции Tesla продолжают ставить рекорды 17:03
Какими спецэффектами встречает Минск День Независимости 17:00
Биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд 16:58
В Татарстане задержан экс-полицейский, подозреваемый в изнасиловании 16:49
Количество тушащих здание на Тверской улице пожарных увеличено до 188 16:47
Сбербанк снизил ставки по базовой линейке вкладов 16:45
В Калужской области на реконструкции котельной украли 14 миллионов 16:45
Суд Лондона признал Гуайдо президентом Венесуэлы в споре о золоте 16:41
В Мадриде на фоне пандемии начался бум домашних вечеринок 16:40
Вышел трейлер фильма про коллекторов от режиссера "Отряда самоубийц" 16:40
Под Ярославлем лиса покусала пять человек 16:38
Центр Москвы перекрыт из-за пожара на Тверской 16:37
Во Франции найден 1500-летний воздухонепроницаемый свинцовый саркофаг 16:25
Прохожий-регулировщик с зонтиком в Ростове попал на видео 16:24
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть 16:11
Новый Kia Stinger получит имя K6 16:10
В Югре директор школы покрывала обвиняемого в педофилии физрука 16:05
Видео: мгновенная реакция водителя спасла автобус от лобовой аварии 16:00
Комедийный сериал "Нагиев на карантине" продлен на второй сезон 15:56
Абхазия планирует открыть туристический сезон с 15 июля 15:53
Ученые выяснили, как реально выглядели насекомые эпохи динозавров 15:47
В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах 15:46
В Ленобласти в ДТП с маршруткой пострадали двое детей 15:41
Жителям Кузбасса разрешили посещать пляжи 15:31
Площадь пожара в центре Москвы выросла в четыре раза 15:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 15:40
Рубрика: Власть

Путин: Понимаю тех наших граждан, кто проголосовал против

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин заявил, что понимает тех граждан, которые проголосовали против поправок в Конституцию. Ведь, по его словам, много проблем, над решением которых должны работать власти. Об этом он заявил, открывая заседание оргкомитета "Победа".

Обратившись со словами благодарности к тем, кто поддержал поправки в ходе общероссийского голосования, Владимир Путин высказался и о тех, кто поставил "галочку" напротив слова "нет".

- Понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против, - сказал глава государства. - У нас еще много нерешенных проблем - это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, черствостью, безразличием, многие живут еще трудно и сложно.

Зарубежные лидеры поздравили Путина с успешным завершением голосования по Конституции

Путин отметил, что руководству страны при этом часто кажется, что "мы делаем все возможное".

- Но нет, жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее, эффективнее, - подчеркнул президент.

Вместе с тем, продолжил он, подавляющее большинство граждан верят, что власти на это способны. Глава государства уверен, что "так называемое расширенное правительство - от муниципалитета до президента - обязано сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей".

Власть Работа власти Госуправление Президент Голосование по поправкам в Конституцию РФ

Главное сегодня

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах
Мишустин: Голосование подтвердило поддержку предложенного Путиным курса
Центр Москвы перекрыт из-за пожара на Тверской
За сутки в России подтверждено 6760 случаев COVID-19 в 83 регионах
Оформить пенсию удаленно можно до конца июля
Резервистов призовут на военные сборы