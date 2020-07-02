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02.07.2020 22:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На оборот

На выходные закроют часть "красной" ветки
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 143(8197)
В столичном метро из-за технологических работ закроют часть Сокольнической линии.

Движение между станциями "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" приостановят с 4 по 6 июля, рассказали в пресс-службе метрополитена. Это необходимо, чтобы ввести в эксплуатацию так называемый оборотный тупик за станцией "Саларьево". Он нужен, чтобы поезда более оперативно разворачивались на линии. И соответственно пассажиры смогут быстрее уехать в непиковые часы.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Между закрытыми станциями начнут курсировать компенсационные автобусы. Этот маршрут КМ на все время ограничений будет бесплатным. Кроме того, запустят некоторые дополнительные автобусы, с помощью которых можно доехать до соседних населенных пунктов Новой Москвы, отмечают в "Мосгортрансе". Это будут следующие короткие маршруты: 876к - от 3-го мкр. Московского до метро "Саларьево", 878к - от 1-го мкр. Московского до метро "Теплый Стан"; 881к - от 3-го мкр. Московского до метро "Рассказовка". На других маршрутах запустят дополнительный транспорт. Сориентироваться, как лучше доехать, пассажирам помогут дежурные сотрудники Центра обеспечения мобильности.

Пока в тупике за "Саларьево" будут работать строители, клининговый центр метро устроит за дверями закрытых станций генеральную уборку. Специальными машинами почистят полы, платформы, лестницы и эскалаторы, путевые стены. Во всех зонах - и в пассажирских, и в служебных - проведут санитарную обработку с помощью тепловых распылителей. Метро обещает, что станции "красной" ветки снова откроются 7 июля в 5.30.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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