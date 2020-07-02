Хуснуллин: Правительство рассмотрит возможность выделения средств на строительство дороги в Брянске

В ходе поездки в Брянск вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин и глава региона Александр Богомаз обсудили вопросы строительства дорожной инфраструктуры в городе.

Губернатор рассказал, что в рамках национального проекта "Жилье" государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" планируется завершить строительство автомобильной дороги по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе Брянска. Протяженностью она - 2,266 км. Лимит финансирования 2019-2020 годы - 322,4 млн рублей, дефицит средств для завершения объекта в 2021 году- 65,7 млн рублей, в том числе 57,3 млн рублей средства федерального бюджета.

Хуснуллин проект поддержал: "Это нужная для города дорога, я считаю, что ее нужно строить, а раз область готова сдать ее уже в этом году, то мы будем рассматривать возможность выделения дополнительных средств на работ" - отметил он.