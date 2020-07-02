Мосгорсуд отменил приговор высокопоставленному чиновнику Минобороны

Сегодня Московский городской суд отменил приговор бывшему директору департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ Максиму Куксину.

Чиновника осудили на 10 лет колонии за взятку в примерно 12 миллионов рублей. Он обжаловал приговор. И успешно. Дело будет теперь заново рассматривать районный суд.

Напомним, еще в декабре Кузьминский районный суд Москвы приговорил директора департамента Куксина к 10 годам колонии строгого режима за взятку. Суд также назначил Куксину штраф в 30 миллионов рублей и лишил его права занимать должности в госорганах на 10 лет. У директора арестовали два дома в Тверской области и два - в Солнечногорском районе Московской. А ещё машину и счёт в банке.

Само уголовное дело и последующий процесс тянутся уже четвёртый год. Вину чиновник не признавал и не признает. Теперь суд начнётся заново.