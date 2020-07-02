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02.07.2020 11:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Москву надвигается тридцатиградусная жара

Текст: Ангелина Зеленькова

На следующей неделе в Москве ожидается жаркая погода, температура воздуха может превысить отметку в +30 градусов. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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По словам специалиста, осадки в столице прекратятся с понедельника. "Будет преобладать переменная облачность без осадков. Температура воздуха вновь приблизится к отметке в 30 градусов, - отметила Татьяна Позднякова. - В середине следующей недели температура может и превысить отметку в 30 градусов".

В центре погоды "Фобос" ранее отметили, что в июле москвичей ждут температурные показатели на 1-2 градуса выше нормы. За весь месяц выпадет не больше 70 процентов осадков или 60 мм вместо положенных 94 мм.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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