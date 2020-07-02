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02.07.2020 16:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Ярославлем лиса покусала пять человек

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области лиса напала на пятерых жителей поселка. По информации регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, агрессивная лисица напала на жителей поселка Фоминское Тутаевского района вечером 1 июля.

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- На место происшествия выехал егерь Чебаковского охотхозяйства, - рассказал заместитель председателя комитета охраны животного мира департамента ООСП Владимир Сафонов. - К моменту его приезда животное было отловлено охотничьей собакой.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что медицинская помощь была оказана пятерым пострадавшим - двум мужчинам и трем женщинам. Всем введена антирабическая вакцина.

Пробы биоматериала лисицы направлены для исследования в лабораторию. Экспресс-анализ бешенство не подтвердил. Однако специалисты утверждают, что такой анализ исследует изменения во внутренних органах, что не совсем показательно, поскольку заражение не сразу вызывает видимые изменения. Второй анализ будет готов примерно через две недели

Позднее жители поселка сообщили, что утром 2 июля на территории населенного пункта была замечена еще одна лисица. На место выехали специалисты для проверки информации. Однако это животное больше никак себя не проявило. Сообщалось, что вторая лисица утащила утку.

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- Если это так, то бешенством она, скорее всего, не больна, потому что один из симптомов этой болезни - водобоязнь, - пояснил государственный инспектор в области охраны окружающей среды Сергей Громов.

Специалисты напоминают, что главное правило поведения при встрече с обитателями леса - не приближаться к ним. Необходимо избегать контакта с дикими животными.

Общество Природа Происшествия ЧП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

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