Столичным автомобилистам с инвалидностью отменили парковочное разрешение

Московским автомобилистам с инвалидностью или их перевозчикам с 1 июля не нужно оформлять парковочное разрешение. Об этом рассказали в пресс-службе Московского паркинга.

В соответствии с изменениями в закон №181-ФЗ от 24 ноября 1995 года Федеральный реестр инвалидов уже содержит информацию об автомобилях, которые принадлежат инвалидам или которые их перевозят, а отдельный московский реестр парковочных разрешений упраздняется. При этом все сведения об автомобилях инвалидов из московского реестра автоматически переданы в Федеральный реестр, который ведет Пенсионный фонд России. Теперь любой автомобилист с инвалидностью может внести данные своего автомобиля в Федеральный реестр и парковаться в столице на специальных местах для инвалидов, в том числе тех, которые находятся на платных парковках. Уточняется, что специальных мест на каждой парковке - не менее 10%.

Убедиться в правильности и актуальности своих данных можно через портал госуслуг или портал "Федеральный реестр инвалидов". Там же можно подать заявку на внесение нового автомобиля. Но в реестре у инвалида единовременно может содержаться информация только об одном автомобиле, но данные можно изменять. На машине по-прежнему должен быть установлен знак "инвалид" - спереди или сзади.

"С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года автомобилистам предоставляется время для того, чтобы внести информацию об автомобиле в Федеральный реестр инвалидов. В течение этого периода ГИБДД и владельцы парковок будут администрировать места для инвалидов исходя из наличия знака "Инвалид", - добавили с пресс-службе.