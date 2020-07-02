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02.07.2020 16:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В районе Ржевского мемориала найдено более 500 взрывоопасных предметов

Текст: Тимофей Борисов
В МЧС России сообщили, что в двух районах Тверской области - Аленинском и Ржевском - специалисты центра по проведению работ особого риска "Лидер" приступают к масштабному разминированию полей, необходимых для проведения сельзхозработ. Как оказалось, даже спустя 75 лет со времен победы здесь существенные площади продолжают содержать смертельные сюрпризы из прошлого.

Слишком ожесточенные бои велись на этом направлении, поэтому в земле осталось лежать столь большое количество боеприпасов, что обезвредить их до конца не удалось по сей день. В качестве примера пресс-служба МЧС России привела невероятные цифры по итогам разминирования в районе Ржевского мемориала.

В 2019 году специалисты-пиротехники Центра "Лидер" обследовали рекреационную зону Тверской области, на которой сейчас возведен Ржевский мемориал Советскому солдату. В общей сложности специалистами было обследовано около 60 гектаров сельхозугодий. В результате Отрядом пиротехнических работ Центра "Лидер" обнаружено и обезврежено более 500 взрывоопасных предметов. Всего с начала года пиротехниками Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" обнаружено и обезврежено 11 взрывоопасных предметов, найденных на территории Москвы и Московской области. - сообщили сегодня в пресс-службе спасательного ведомства.

Когда в 2019 году встал вопрос обеспечения безопасности строительных работ, то только за первую неделю группой ручного разминирования на обследованном участке местности площадью почти в пять гектаров был обнаружен 21 снаряд времен Великой Отечественной войны.

А в целом разминирование в Тверской области ведется уже седьмой год. Тогда два отряда Центра "Лидер" и Ногинского спасательного центра МЧС России, по 20 специалистов-пиротехников в каждом, прибыли сюда по просьбе регионального правительства. Но и теперь с открытием мемориала саперные работы не закончатся.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Журавлиная песня над ржевской землей

Cпециалистам Центра "Лидер" предстоит обследовать и очистить от взрывоопасных предметов территорию общей площадью более 50 гектаров, которую планируется использовать под сельхозработы. Работы планируется завершить до 9 августа.

В составе отряда, работающего на территории региона 20 специалистов, а также 3 единицы техники. Отряд оснащен приборами поиска и беспилотными авиационными системами.

Обнаруженные взрывоопасные предметы будут переданы отряду специальных работ аварийно-спасательной службы ГКУ "Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области" для дальнейшей утилизации.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Ржевский мемориал советскому солдату

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