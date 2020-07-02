В районе Ржевского мемориала найдено более 500 взрывоопасных предметов

Слишком ожесточенные бои велись на этом направлении, поэтому в земле осталось лежать столь большое количество боеприпасов, что обезвредить их до конца не удалось по сей день. В качестве примера пресс-служба МЧС России привела невероятные цифры по итогам разминирования в районе Ржевского мемориала.
В 2019 году специалисты-пиротехники Центра "Лидер" обследовали рекреационную зону Тверской области, на которой сейчас возведен Ржевский мемориал Советскому солдату. В общей сложности специалистами было обследовано около 60 гектаров сельхозугодий. В результате Отрядом пиротехнических работ Центра "Лидер" обнаружено и обезврежено более 500 взрывоопасных предметов. Всего с начала года пиротехниками Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" обнаружено и обезврежено 11 взрывоопасных предметов, найденных на территории Москвы и Московской области. - сообщили сегодня в пресс-службе спасательного ведомства.
Когда в 2019 году встал вопрос обеспечения безопасности строительных работ, то только за первую неделю группой ручного разминирования на обследованном участке местности площадью почти в пять гектаров был обнаружен 21 снаряд времен Великой Отечественной войны.
А в целом разминирование в Тверской области ведется уже седьмой год. Тогда два отряда Центра "Лидер" и Ногинского спасательного центра МЧС России, по 20 специалистов-пиротехников в каждом, прибыли сюда по просьбе регионального правительства. Но и теперь с открытием мемориала саперные работы не закончатся.
Cпециалистам Центра "Лидер" предстоит обследовать и очистить от взрывоопасных предметов территорию общей площадью более 50 гектаров, которую планируется использовать под сельхозработы. Работы планируется завершить до 9 августа.
В составе отряда, работающего на территории региона 20 специалистов, а также 3 единицы техники. Отряд оснащен приборами поиска и беспилотными авиационными системами.
Обнаруженные взрывоопасные предметы будут переданы отряду специальных работ аварийно-спасательной службы ГКУ "Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области" для дальнейшей утилизации.