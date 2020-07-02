Базы отдыха в Забайкалье начнут работать с 4 июля

В Забайкалье базы отдыха, работа которых была приостановлена из-за пандемии коронавируснооой инфекции, начнут принимать туристов с 4 июля. Соответствующее постановление подписал глава края Александр Осипов.

При этом на базах должен соблюдаться ряд условий. Работать смогут лишь те, что предоставят жилье для одноместного или семейного размещения граждан в номере, имеющем отдельный вход с улицы. Комнаты должны дезинфицироваться, в холлах и местах общего пользования нужно поставить дозаторы с антисептиком, необходимо создать запас масок, перчаток. Персонал должен иметь справки об отсутствии COVID-19.

"Питание отдыхающих граждан можно организовывать только на вынос либо в режиме доставки в номер, исключив использование помещений общего пользования для приема пищи, в том числе обеденных залов", - сообщает пресс-служба правительства региона.

За последние сутки в крае выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности такой диагноз поставлен 3260 пациентам, 2152 из них выздоровели, 42 скончались.