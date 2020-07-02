Постановление губернатора Забайкальского края от 1 июля 2020 года № 80 "О некоторых мерах при организации работы баз отдыха на территории Забайкальского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку и особенности распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Забайкальском крае, постановляю:

1. Установить, что деятельность баз отдыха, связанная с оказанием услуг по предоставлению временного жилья в местах отдыха (далее - базы отдыха), осуществляется в соответствии с настоящим постановлением, постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (далее также - постановление Губернатора Забайкальского края № 30) и Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0193-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест временного проживания (гостиницы и иные средства размещения), утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года (далее - Рекомендации МР 3.1/2.1.0193-20), с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением.

2. Определить, что временное жилье в местах отдыха предоставляется гражданам базами отдыха путем одноместного (семейного) размещения граждан в номере, имеющем отдельный вход с улицы.

3. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность баз отдыха, связанную с оказанием услуг по предоставлению временного жилья в местах отдыха:

1) обеспечить выполнение работ по подготовке баз отдыха до начала осуществления деятельности, включая:

а) проведение перед началом работы баз отдыха генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности их работы (при наличии);

б) установление предельной численности граждан, отдыхающих на территории базы отдыха, с размещением соответствующей информации на стендах в зданиях и помещениях базы отдыха;

в) установку в холлах вблизи от входа в помещения базы отдыха и в местах общего пользования дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук;

г) создание пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

д) организацию, при возможности, приобретения отдыхающими гражданами на территории базы отдыха средств индивидуальной защиты и антисептических средств для рук;

е) организацию лабораторного обследования персонала и допуск его к работе при наличии результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию (методом ПЦР) не ранее чем за 3 дня до начала работы;

ж) организацию питания отдыхающих граждан в соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятия общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2020 года, только на вынос либо в режиме доставки в номер, исключив использование помещений общего пользования для приема пищи, в том числе обеденных залов и т.п.;

з) при наличии у базы отдыха пляжа расстановку пляжного оборудования (шезлонгов, раздевалок, ногомоек, кулеров с питьевой водой и др.) с соблюдением принципа социального дистанцирования; по возможности - нанесение сигнальной разметки; размещение при входе на пляж информации о необходимости соблюдения принципа социального дистанцирования; определение вместимости пляжа при соблюдении принципа социального дистанцирования, с включением в указанный расчет площади пляжа и длины уреза воды; контроль работниками базы отдыха соблюдения принципов социального дистанцирования отдыхающими гражданами, обеспечение ограниченного доступа на пляж отдыхающих граждан;

и) исключение использования бассейнов, соляриев, саун (при их наличии);

2) уведомить Министерство экономического развития Забайкальского края и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю о выполнении ими мероприятий по подготовке базы отдыха к работе, об обязательстве осуществлять деятельность с учетом Рекомендаций МР 3.1/2.1.0193-20 в соответствии с примерной формой согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края в пределах компетенции:

1) обеспечить постоянный контроль выполнения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении и постановлении Губернатора Забайкальского края № 30;

2) обеспечить участие уполномоченных государственных гражданских служащих Забайкальского края в работе оперативных контрольных групп с сохранением за ними места работы и заработной платы.

5. Исполняющему обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края - министра экономического развития Забайкальского края А.В.Бардалееву организовывать работу оперативных контрольных групп из числа должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, для осуществления контроля исполнения хозяйствующими субъектами требований (ограничений), установленных настоящим постановлением и постановлением Губернатора Забайкальского края № 30.

6. Руководителям оперативных контрольных групп еженедельно представлять на рассмотрение исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края - министра экономического развития Забайкальского края А.В.Бардалеева сводную информацию об исполнении хозяйствующими субъектами требований (ограничений), установленных настоящим постановлением и постановлением Губернатора Забайкальского края № 30, по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

7. Рекомендовать общественным организациям, отраслевым ассоциациям и союзам, иным объединениям предпринимателей осуществлять постоянный контроль выполнения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении и постановлении Губернатора Забайкальского края № 30.

8. Внести в пункт 7 комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30, изменение, дополнив после слов "базах отдыха" словами ", за исключением баз отдыха, оказывающих услуги по предоставлению временного жилья в местах отдыха путем одноместного (семейного) размещения граждан в номере, имеющем отдельный вход с улицы".

9. Настоящее постановление вступает в силу с 4 июля 2020 года.

А.М.Осипов







