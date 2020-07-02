Для приезжающих в Сахалинскую область отменили обязательную обсервацию

В Сахалинской области ввели новые правила для приезжих. Теперь те, кто прибывает в регион со справкой об отсутствии COVID-19, освобождаются от обязательной обсервации. Об этом сообщили во время прямого эфира с губернатором области Валерием Лимаренко.

- Мы снимаем меры ограничения. Если люди прибывают со справкой, то они могут либо сразу пойти на работу, либо могут выходить на работу, если приехал по программе трудовой миграции, - сказала представитель регионального Управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.

При этом в аэропортах по-прежнему будут работать бригады медработников для обследования прилетевших. Если у них выявят симптомы ОРВИ, их изолируют и проверят на коронавирус.

По словам Валерия Лимаренко, на сегодняшний день в области COVID-19 диагностирован 853 людям, 380 из которых уже выздоровели.