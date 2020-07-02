Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 № 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26, от 16.04.2020 № 27, от 21.04.2020 № 31, от 24.04.2020 № 32, от 29.04.2020 № 34, от 05.05.2020 № 38, от 08.05.2020 № 41, от 08.05.2020 № 42, от 18.05.2020 № 47, от 20.05.2020 № 48, от 22.05.2020 № 53, от 25.05.2020 № 54, от 05.06.2020 № 58, от 09.06.2020 № 61, от 19.06.2020 № 63, от 26.06.2020 № 69, следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.1 слова и цифры "по 06 июля 2020 года" заменить словами и цифрами "по 17 июля 2020 года".

1.2. Подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:

"3.2. На период с 26 мая по 17 июля 2020 года порядок работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Разрешить функционирование указанных объектов с расстановкой столов на расстоянии не менее 1,5 метра или установкой между столами перегородок, рассадкой за столом не более 2 человек, за исключением семей с детьми. Запретить проведение мероприятий в следующих формах обслуживания: банкеты, фуршеты.".

1.3. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.1. при отсутствии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 обеспечить при наличии возможности изоляцию по месту жительства (пребывания), в случае отсутствия такой возможности - в условиях пунктов временного размещения обсервационного типа на срок, установленный в предписании должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, со дня прибытия на территорию Сахалинской области;".

1.4. Подпункт 5.1 признать утратившим силу.

1.5. Подпункт 7.3 изложить в следующей редакции:

"7.3. оказывать работникам содействие в соблюдении предписаний должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) и медицинского наблюдения;".

1.6. Подпункт 7.6 изложить в следующей редакции:

"7.6. в срок не менее чем за 7 дней до прибытия работников на территорию Сахалинской области уведомлять в письменном виде агентство по труду и занятости населения Сахалинской области (через Центры занятости населения Сахалинской области на территории соответствующих муниципальных образований) о прибывающих работниках (дата и номер рейса, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер мобильного телефона работника в федеральном формате), сведениях о работе (наименование работодателя, ИНН, место работы на территории Сахалинской области с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения, телефон работодателя, номер (при наличии) и дата заключения трудового договора) по форме, размещенной на официальном сайте агентства по труду и занятости населения Сахалинской области tzn.sakhalin.gov.ru;".

1.7. Подпункт 7.7 признать утратившим силу.

1.8. Подпункт 8.3 изложить в следующей редакции:

"8.3. старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), на периоды с 26 июня 2020 года по 09 июля 2020 года и с 10 июля 2020 года по 23 июля 2020 года соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания);".

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







