Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин призвал городских депутатов и всех неравнодушных нижегородцев принять участие в восстановлении Литературного музея А. М. Горького, сильно пострадавшего при пожара 25 июня, и сообщил о создании соответствующего благотворительного фонда.

В тот вечер пожарные успели вынести из огня старинные люстры и панели дубового зала. В здании, которое находится на реставрации, никто не пострадал. Но то, что не сгорело в огне, залито водой: масштаб материального ущерба еще только предстоит установить специально созданной для этого комиссии.

По словам директора музея Ларисы Моториной, пока с уверенностью можно сказать только то, что выгорела каминная комната на втором этаже. Сейчас идет поиск специалистов, которые могли бы максимально точно ее восстановить. Директор добавила, что все экспонаты, за исключением крупногабаритных предметов, были вывезены на время реставрации в другие помещения.

Причины пожара устанавливают специалисты регионального управления МЧС, а областная прокуратура держит эту проверку на контроле. Тем временем нижегородское отделение ОНФ, которое давно выражает тревогу из-за ситуации с реставрационными работами в музее, написало обращение в прокуратуру с просьбой проверить законность деятельности генерального подрядчика.

Руководитель бригады нижегородских реставраторов Петр Членов (именно его бригада как субподрядчик расчистила и восстановила лепной декор в погоревшем здании) поделился с "РГ" наблюдениями за работой генподрядчика.

- По моему мнению, компания имеет малое отношение к реставрации, - уверен Петр. - Они наняли каких-то гастарбайтеров, которые начали болгаркой расчищать деревянный резной фасад музея. Я им говорю: "Купите скребок, как у нас", но они решили, что болгаркой быстрее. Если говорить об отношении генподрядчика к работникам, то мне и некоторым остальным реставраторам недоплатили зарплату за несколько месяцев. Две недели назад нас вообще попросили покинуть объект. Но мы не унываем: будем бороться за то, чтобы именно нижегородцы закончили работы.

Лидер нижегородского градозащитного движения "СпасГрад" Анна Давыдова тоже давно взяла "на карандаш" реставрацию музея. Сейчас она сожалеет, что не успела написать на подрядчика жалобу.

- Очень жаль, что чиновникам приходится учиться на таких ошибках, учиться, когда уже что-то невозможно вернуть назад, - говорит Анна. - Но сейчас положение дел в реставрационной отрасли таково, что памятники гибнут при работах, а не восстанавливаются. При этом в отчетах будет стоять, что они отреставрированы...

Что касается благотворительного фонда восстановления Литературного музея А. М. Горького, то сейчас он проходит процедуру регистрации. Контакты фонда, реквизиты счета, состав попечительского совета и перечень первых участников будут объявлены в ближайшее время.

Справка "РГ"

Литературный музей А. М. Горького расположен в бывшем купеческом особняке Бурмистровых 1882 года постройки. Здание признано памятником истории и культуры регионального значения. Музей располагает большим количеством экспонатов, связанных с жизнью Максима Горького, фотографов-художников Андрея Карелина и Максима Дмитриева, музыканта Василия Виллуана, писателей Павла Мельникова-Печерского и Владимира Короленко.