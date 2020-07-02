Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Кирове

Один человек пострадал в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Кирове. Он находится в реанимации, сообщает РИА Новости.

Напомним, информация о хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажке на улице Орджоникидзе поступила около 17:15. В результате взрыва были повреждены оконные блоки в двух квартирах и подъезде.

Жильцов пострадавшего подъезда и соседних пришлось эвакуировать. Причины происшествия уточняются. К ликвидации последствий привлекались 6 единиц техники и 21 сотрудник МЧС.