В Татарстане задержан экс-полицейский, подозреваемый в изнасиловании

В Татарстане задержали бывшего инспектора ДПС, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Он три месяца находился в розыске. Об этом сообщают в МВД по РТ.

Напомним, в марте этого года его заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки. Преступление произошло в Лениногорском районе РТ.

После служебной проверки инспектор был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. К дисциплинарной ответственности привлекли и его непосредственные руководители. Однако бывший полицейский скрылся от следствия.