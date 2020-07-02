Формально Фирсова Слобода (ФС) относится к селу Фирсово Первомайского района Алтайского края. От Фирсово до центра Барнаула от силы минут двадцать езды по отличной дороге. Де-факто это элитный коттеджный поселок, где живут многие известные в Барнауле люди. Местный лес - узкая полоса, заросшая вековыми соснами, крепкими березами, кустарником. Тут растут съедобные грибы и земляника. Председатель НП "Фирсова слобода" Евгений Носенко называет лес "главным активом" жителей поселка.

Теперь на двух участках леса пилят деревья, освобождая землю под индивидуальное жилищное строительство. Слобожане бросились искать справедливости. Евгений Носенко (депутат гордумы, гендиректор Фонда содействия развитию Барнаула и юрист по образованию), по его словам, обошел все возможные инстанции. Везде ему говорили, что все по закону и нет никаких причин оспорить вырубку леса в судебном порядке.

Как оказалось, перевод земельных участков ФС из одной категории в другую прошел примерно по такой же схеме, что и с двумя гектарами леса на улице Кутузова (механизм подробно описан в статье "Все по закону?"). Процесс был многоходовым и, как водится, тихим. Землю оформили под жилищную застройку, выставили на открытие торги, и их - по весьма приемлемой цене - купили граждане. Все было сделано юридически чисто. "Земельный схрон" до поры до времени пребывал в консервации, но пришло время и его "активировали". Был лес - стала земля под ИЖС. Жители ФС уверены, что подробности земельной истории знают в известном барнаульском агентстве недвижимости и Санниковском сельсовете.

Журналисты "Алтапресс" сделали официальный запрос в краевое управление Росреестра, пытаясь получить информацию о том, когда, кому и на основании какого нормативно-правового акта участки были впервые предоставлены под индивидуальную жилую застройку; кто являлся правообладателем данных земельных участков в период с 2004 по 2020 годы; какие ограничительные меры (арест, обременение и прочее) и на основании решения какого органа вводились в отношении этих участков. Ответ подписал замначальника управления Росреестра Андрей Рерих. В ответе сказано: "В связи с тем, что к настоящему обращению не прилагается документ, уполномочивающий главного редактора Аltapress.ru Герасимюка М. В. действовать в интересах правообладателей данных земельных участков, предоставить детальную информацию относительно проведенных учетно-регистрационных действий, зарегистрированных, прекращенных правах, ограничениях на них, относящуюся к сведениям конфиденциального характера, не представляется возможным".

Но есть и ответы иного рода. 25 июня стало известно о результатах служебной проверки, которую после публикации в "РГ" провели в алтайском главке МВД. Она была связана с той самой рубкой леса на улице Кутузова. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, по решению руководства ГУ МВД РФ по Алтайскому краю проверка продлена дополнительно на тридцать суток. Ее проводит оперативно-розыскная часть собственной безопасности главного управления.

"РГ" писала, что рубщики на Кутузова формально действовали по закону. Но полученный ответ внес новую интригу. Либо оперативники все же что-то нашли, либо история получила неожиданный поворот. Известно, например, что несколькими днями раньше барнаульская общественность (прежде всего жители поселка Кирова, рядом с которым и произошла вырубка двух гектаров леса) направила обращение прокурору Алтайского края Александру Рудневу. Его подписали 760 человек. В обращении содержится два требования: "разобраться, за какие заслуги эти два участка, кадастровая стоимость которых более шести миллионов рублей, были выделены на безвозмездной основе в собственность многодетным семьям, состоящим в родственных отношениях" и "отменить решение Гордумы N 447 от 25.12.2019 г. в части изменения статуса земельных участков по ул. Кутузова, 14-б и 14-в и вернуть им статус городских лесов".

Авторы обращения посчитали, что ответы, поступившие от официальных органов местного самоуправления, являются отписками, и пообещали обратиться на федеральный уровень. Такие же обращения отправлены главному федеральному инспектору по Алтайскому краю и в природоохранную прокуратуру.

Модератор тематической площадки ОНФ "Экология в Алтайском крае" Алексей Грибков, комментируя ситуацию в поселке Кирова, дал неутешительный прогноз: лес вокруг Барнаула в скором времени изведут под корень - при этом на законных основаниях. У известного эколога мало сомнений в том, что подобные рубки ведутся повсеместно. Ситуация в Фирсовой Слободе - тому подтверждение.

Одним лишь общественникам и СМИ будет очень сложно отыскать истоки скандалов с рубкой леса в Барнауле и вокруг него. Когда, кем, на каких основаниях и - уж простите за наивный вопрос - для чего разыгрывались такие комбинации? Ответы на эти ключевые вопросы могут и должны найти правоохранители.