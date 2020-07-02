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Был лес - стала земля под ИЖС

Вокруг Барнаула по-прежнему рубят сосновый бор
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 141(8195)
После публикации статьи "Лазейка" в сосновом бору" ("РГ" N 114 от 28.05.2020) в редакцию "Российской газеты" позвонили жители микрорайона Фирсова Слобода: "Приезжайте - посмотрите, как у нас лес вырубают".

Формально Фирсова Слобода (ФС) относится к селу Фирсово Первомайского района Алтайского края. От Фирсово до центра Барнаула от силы минут двадцать езды по отличной дороге. Де-факто это элитный коттеджный поселок, где живут многие известные в Барнауле люди. Местный лес - узкая полоса, заросшая вековыми соснами, крепкими березами, кустарником. Тут растут съедобные грибы и земляника. Председатель НП "Фирсова слобода" Евгений Носенко называет лес "главным активом" жителей поселка.

Фото: Из личного архива Елены Войтовой
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Теперь на двух участках леса пилят деревья, освобождая землю под индивидуальное жилищное строительство. Слобожане бросились искать справедливости. Евгений Носенко (депутат гордумы, гендиректор Фонда содействия развитию Барнаула и юрист по образованию), по его словам, обошел все возможные инстанции. Везде ему говорили, что все по закону и нет никаких причин оспорить вырубку леса в судебном порядке.

Как оказалось, перевод земельных участков ФС из одной категории в другую прошел примерно по такой же схеме, что и с двумя гектарами леса на улице Кутузова (механизм подробно описан в статье "Все по закону?"). Процесс был многоходовым и, как водится, тихим. Землю оформили под жилищную застройку, выставили на открытие торги, и их - по весьма приемлемой цене - купили граждане. Все было сделано юридически чисто. "Земельный схрон" до поры до времени пребывал в консервации, но пришло время и его "активировали". Был лес - стала земля под ИЖС. Жители ФС уверены, что подробности земельной истории знают в известном барнаульском агентстве недвижимости и Санниковском сельсовете.

Журналисты "Алтапресс" сделали официальный запрос в краевое управление Росреестра, пытаясь получить информацию о том, когда, кому и на основании какого нормативно-правового акта участки были впервые предоставлены под индивидуальную жилую застройку; кто являлся правообладателем данных земельных участков в период с 2004 по 2020 годы; какие ограничительные меры (арест, обременение и прочее) и на основании решения какого органа вводились в отношении этих участков. Ответ подписал замначальника управления Росреестра Андрей Рерих. В ответе сказано: "В связи с тем, что к настоящему обращению не прилагается документ, уполномочивающий главного редактора Аltapress.ru Герасимюка М. В. действовать в интересах правообладателей данных земельных участков, предоставить детальную информацию относительно проведенных учетно-регистрационных действий, зарегистрированных, прекращенных правах, ограничениях на них, относящуюся к сведениям конфиденциального характера, не представляется возможным".

Но есть и ответы иного рода. 25 июня стало известно о результатах служебной проверки, которую после публикации в "РГ" провели в алтайском главке МВД. Она была связана с той самой рубкой леса на улице Кутузова. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, по решению руководства ГУ МВД РФ по Алтайскому краю проверка продлена дополнительно на тридцать суток. Ее проводит оперативно-розыскная часть собственной безопасности главного управления.

Фото: Фото читателя "РГ" Владимира Смирнова
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"РГ" писала, что рубщики на Кутузова формально действовали по закону. Но полученный ответ внес новую интригу. Либо оперативники все же что-то нашли, либо история получила неожиданный поворот. Известно, например, что несколькими днями раньше барнаульская общественность (прежде всего жители поселка Кирова, рядом с которым и произошла вырубка двух гектаров леса) направила обращение прокурору Алтайского края Александру Рудневу. Его подписали 760 человек. В обращении содержится два требования: "разобраться, за какие заслуги эти два участка, кадастровая стоимость которых более шести миллионов рублей, были выделены на безвозмездной основе в собственность многодетным семьям, состоящим в родственных отношениях" и "отменить решение Гордумы N 447 от 25.12.2019 г. в части изменения статуса земельных участков по ул. Кутузова, 14-б и 14-в и вернуть им статус городских лесов".

Авторы обращения посчитали, что ответы, поступившие от официальных органов местного самоуправления, являются отписками, и пообещали обратиться на федеральный уровень. Такие же обращения отправлены главному федеральному инспектору по Алтайскому краю и в природоохранную прокуратуру.

Модератор тематической площадки ОНФ "Экология в Алтайском крае" Алексей Грибков, комментируя ситуацию в поселке Кирова, дал неутешительный прогноз: лес вокруг Барнаула в скором времени изведут под корень - при этом на законных основаниях. У известного эколога мало сомнений в том, что подобные рубки ведутся повсеместно. Ситуация в Фирсовой Слободе - тому подтверждение.

Одним лишь общественникам и СМИ будет очень сложно отыскать истоки скандалов с рубкой леса в Барнауле и вокруг него. Когда, кем, на каких основаниях и - уж простите за наивный вопрос - для чего разыгрывались такие комбинации? Ответы на эти ключевые вопросы могут и должны найти правоохранители.

Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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