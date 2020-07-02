Почему затягиваются сроки капитального ремонта в Омске

На днях с омской высотки стала сползать несущая панель. Перепуганные жильцы высыпали на улицу. Коммунальные службы постарались оперативно устранить "недоразумение" и успокоить людей. Эксперты выясняют причину случившегося - а жители тем временем признаются, что за сорок лет существования многоэтажка практически не ремонтировалась.

В целом ситуация в сфере капитального ремонта в Омске далека от идеала. Жилой фонд неумолимо ветшает. График капремонта вызывает массу вопросов.

- Три года назад нам были должны заменить лифт и кровлю. Но все, что обещали, так и не выполнили, хотя срок эксплуатации нашего подъемника давным-давно истек, - рассказала старшая по дому на улице Тюленина, Наталья Попова. - Оказалось, что планы поменяли. Теперь лифт и крышу нам обновят не раньше чем через три года. "Инженерку" - только через шесть лет. Через двенадцать лет отремонтируют подвальные помещения, через 23 года - фундамент. При таком отношении обязать собственников платить за капремонт крайне сложно, поскольку к фонду уже нет никакого доверия.

Еще сложнее выглядит ситуация с так называемыми бесхозными домами, у которых нет управляющих компаний. Как правило, это изношенные двух-четырехэтажные постройки, возведенные еще в 60-х годах прошлого века. Для самих жильцов капремонт неподъемен. По нынешним тарифам копить только на обновление крыши им придется десятки лет. И брать на баланс такой жилой фонд никто не хочет.

По данным мэрии, сейчас в неперспективном реестре многоквартирных домов, где способ управления не выбран собственниками, около ста домов. Впрочем, в нынешней ситуации этот список может расшириться.

- Увеличение долгов населения может привести к инициированию коммунальщиками процедуры банкротства управляющей компании либо к попытке УК расторгнуть в одностороннем порядке договор управления, - считает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Специалисты ищут варианты, как этого избежать.

- На мой взгляд, существует три способа выхода из ситуации. Первый - бюджетные субсидии для УК, которые примут на баланс стареющий жилой фонд. Второй - разумная логистика, когда управляющие компании обслуживают не отдельные высотки, разбросанные по всему городу, а кварталы и микрорайоны с разным уровнем объектов. Третий вариант - создание муниципальных УК, которые возьмут на себя заботу о брошенном жилье вместе с расходами, - по-яснил "РГ" руководитель регионального центра "ЖКХ - Конт-роль" Алексей Сокин. - Все это организовать вполне реально. Было бы желание.

Специалисты утверждают, что нормализовать ситуацию помогло бы увеличение тарифа на капремонт, который не менялся с 2014 года.

В настоящее время минимальный размер взноса за капремонт в Омской области составляет 6,7 рубля за квадратный метр. В этом году его планировали поднять до 7,2 рубля. Однако последствия пандемии коронавируса внесли свои коррективы. Чтобы не увеличивать финансовую нагрузку на население в сложных экономических условиях, власти решили до конца года сохранить прежний тариф. Для сравнения: в Новосибирской области жители уже платят за капремонт 7,72 руб-ля с квадратного метра. И принято решение к 2022 году поднять его до 8,35 рубля с квадрата.

В Омске, по прогнозам, плата повысится только в следующем году. При этом есть опасения, что сразу начнут расти коммунальные долги. По данным регионального фонда капитального ремонта, пока омичи за данную услугу платят исправно.

В этом году в Омске планировали капитально отремонтировать 278 домов. В мэрии заявляют, что, несмотря на пандемию, все работы должны быть завершены до начала отопительного сезона. Три десятка объектов специалисты стройнадзора и департамента городского хозяйства уже приняли, еще 132 высотки - в работе.

Кроме того, продолжается ремонт домов с участием средств федерального бюджета. Деньги на обновление кровли и фасадов выделили в рамках подготовки к ХVI Форуму межре-гионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Омске в прошлом году. Но освоить полностью 1,1 миллиарда рублей в 2019-м не успели, и половину работ перенесли на 2020 год. Речь идет только о домах, расположенных на гостевых маршрутах города. Всего в этом списке - 169 объектов.

По данным Госжилинспекции региона, в настоящее время жилой фонд Омска содержит 6737 домов. Почти 74 процента из них - многоквартирные. В аварийном состоянии - 521 объект.