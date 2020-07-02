В Омской области начали работать детские сады. Перед этим в поликлиниках возник ажиотаж из-за очередей за справками. Вышедшие на работу омичи, которым оказалось не с кем оставить малышей, стали обрывать телефоны регистратур, звонить во все инстанции. Педиатрам срочно пришлось перейти на усиленный режим работы.

Всего, по подсчетам специалистов, справки нужны тридцати тысячам юных омичей. Это примерно треть от всех дошколят, посещающих детские сады.

- Чтобы организовать медосмотры максимально эффективно, мы задействовали весь штат педиатрической службы. Детские врачи, работая в две смены, в том числе и по выходным, за пять дней выдали 21 628 справок, - сообщила региональный министр здравоохранения Ирина Солдатова.

Для посещения детского сада нужна не только справка о состоянии здоровья ребенка, но и об отсутствии контактов с заболевшими COVID-19. По словам Ирины Солдатовой, соответствующая база данных, обновляемая в режиме реального времени, у экспертов есть, и она доступна педиатрам.

Сейчас ажиотаж, наконец, спал. В поликлиниках есть масса талонов на прием к педиатру.

- Мы с сыном потратили на посещение врача немного времени. Никакой очереди, - поделилась жительница левобережья Ирина Малинина. - Сегодня у калитки детского сада нас встретила воспитательница в маске и перчатках. Сообщила, что детей максимально рассредоточили, в группе сына всего четыре ребенка. И состояние детей будет на постоянном контроле.

Тем временем

В детских садах оборудованы контрольно-пропускные пункты. Ребят принимают строго по графику. Дети и взрослые проходят через усиленный "утренний фильтр", включающий термометрию и врачебный осмотр.