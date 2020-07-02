Всего, по подсчетам специалистов, справки нужны тридцати тысячам юных омичей. Это примерно треть от всех дошколят, посещающих детские сады.
- Чтобы организовать медосмотры максимально эффективно, мы задействовали весь штат педиатрической службы. Детские врачи, работая в две смены, в том числе и по выходным, за пять дней выдали 21 628 справок, - сообщила региональный министр здравоохранения Ирина Солдатова.
Для посещения детского сада нужна не только справка о состоянии здоровья ребенка, но и об отсутствии контактов с заболевшими COVID-19. По словам Ирины Солдатовой, соответствующая база данных, обновляемая в режиме реального времени, у экспертов есть, и она доступна педиатрам.
Сейчас ажиотаж, наконец, спал. В поликлиниках есть масса талонов на прием к педиатру.
- Мы с сыном потратили на посещение врача немного времени. Никакой очереди, - поделилась жительница левобережья Ирина Малинина. - Сегодня у калитки детского сада нас встретила воспитательница в маске и перчатках. Сообщила, что детей максимально рассредоточили, в группе сына всего четыре ребенка. И состояние детей будет на постоянном контроле.
Тем временем
В детских садах оборудованы контрольно-пропускные пункты. Ребят принимают строго по графику. Дети и взрослые проходят через усиленный "утренний фильтр", включающий термометрию и врачебный осмотр.